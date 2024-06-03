足球／中華隊6日主場迎戰阿曼 愛心不落後、攜銀髮族愛心足球日
中華男足在世界盃資格賽第二輪最後一場主場賽，將於6月6日迎戰阿曼，中華隊也於南台灣高雄展開集訓，力拼在地主觀眾前拿下好成績，同時更要力拼世界盃資格賽亞洲區，自1997年以來的第一分積分。
記者廖聿偉/綜合報導
中華男足國家隊如火如荼嚴格訓練之餘，也在高雄楠梓足球場與YMCA左營運動中心有一場銀髮愛心足球活動，由足協設計簡單的足球闖關遊戲，再由國腳們陪伴一起運動，現場40位阿公阿嬤歡笑聲連連，緩解了中華隊因備戰而緊繃多天的心情，長期關心台灣足球的內政部長劉世芳現身楠梓球場，親自為中華隊加油打氣，也和長者相見歡，劉世芳表示:「運動是最容易連結人的，銀髮族群若是踢踢足球，在健康上也會有收穫！」為關懷並活化銀髮族群，博田國際醫院派出專業營養師在旁與長者教導正確飲食觀念，院方更鼓勵長者多運動，促進身心健康，還可以預防失智症。
吳俊青勉勵小球員讓世界看見台灣
楠梓球場六月第一個周末熱鬧非凡，除了愛心足球日外，即將代表台灣在七月初參加《哥德盃Gothia Cup》比賽的12位小菁英，與Attackers Youth Academy U12進行友誼賽，賽後，中華男足親自到場與小球員們互動，「有這麼棒的球場，有優秀的教練團，代表台灣站上了世界舞台，就要好好表現抓住機會！」
中華男足前隊長吳俊青勉勵小球員們讓世界看見台灣，柏文健康事業也再次表現出對於運動及公益的支持態度。「運動是最容易連結人的，讓小選手有機會近距離看到職業選手的英姿模範，栽培年輕選手，這將是台灣足球未來的力量。」期待未來在柏文支持下，台灣足球運動更多人願意持續投入與參與，凝聚眾人、產生共鳴，這是運動賽事能帶給社會的正向影響力。