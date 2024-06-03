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高球／徐薇淩單回合苦吞五柏忌、排名並列第19位　坦言相當可惜！

▲徐薇淩交出74桿，三輪總成績215桿，目前處於並列第19位。（圖／USGA提供）
▲徐薇淩交出74桿，三輪總成績215桿，目前處於並列第19位。（圖／USGA提供）

記者廖聿偉/綜合報導

第 79 屆美國女子公開賽第三輪比賽結束，澳洲名將李旻智(Minjee Lee)打出66桿，以三輪205桿的總成績，與美國球員安德莉亞·李(Andrea Lee)、泰國球員韋查妮·米柴(Wichanee Meechai)成為54洞並列領先者。台灣選手徐薇淩則交出74桿，三輪總成績215桿，目前處於並列第19位。

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徐薇淩全場吞下五個柏忌，抓到一個小鳥，以高於標準桿4桿結束比賽。「應該說我的表現非常可惜，因為1號木、鐵桿、切桿都打很好，但推桿不給力」，徐薇淩總結可能是因為自己給自己的壓力太大，讓她一直打得比較緊張、在推桿的把握上不夠好，「好在明天還有一天比賽，還有 18 洞可以往前衝。」

徐薇淩坦言：非常可惜

徐薇淩來坦言週六的這輪比賽，對於自己來說也是一個很好的學習，「有很久一段時間沒有在這麼多球迷的見證下打球，沒有達到我滿意的感覺，最終回合希望自己能有往上衝的感覺，在心態上敢拼敢打，來放手一搏！」這是徐薇淩第8次出戰美國女子公開賽，此前她在這個賽場最好成績是2018年的並列第五。


▲澳洲名將李旻智(Minjee Lee)打出66桿，有機會爭冠。（圖／USGA提供）
▲澳洲名將李旻智(Minjee Lee)打出66桿，有機會爭冠。（圖／USGA提供）
李旻智是2022年美國女子公開賽冠軍，她週六在蘭卡斯特470碼的5桿洞7號洞，兩桿攻到果嶺距離旗桿僅1英尺處，順利抓到老鷹，以-2桿結束前半場。後半場，李旻智繼續出色發揮，11號洞和12號洞連抓兩鳥，14號洞出現柏忌失誤後，16號洞再次抓鳥，以-4桿結束全場比賽。

「球場的設置很適合移動日，機會要多一些！」李旻智表示，「整體來說我感覺自己打得不是特別輕鬆，但我只是試著堅持我的比賽計劃，嘗試多抓鳥。」作為賽事前冠軍，她深知美國女子公開賽的挑戰性很強，在這種情況下，保持冷靜和耐心很關鍵。「決賽輪的球場可能會比較難一些，但我真的很期待明天的到來！」李旻智表示。

接下來，美國女子公開賽將在美國東部時間6月2日迎來最終的決賽。2024年，美國女子公開賽總獎金高達1200萬元，冠軍可獲得240萬美元，創造了新的歷史紀錄。誰將加冕第79屆美國女子公開賽冠軍，令人期待。

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