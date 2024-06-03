高球／徐薇淩單回合苦吞五柏忌、排名並列第19位　坦言相當可惜！

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徐薇淩坦言：非常可惜
徐薇淩來坦言週六的這輪比賽，對於自己來說也是一個很好的學習，「有很久一段時間沒有在這麼多球迷的見證下打球，沒有達到我滿意的感覺，最終回合希望自己能有往上衝的感覺，在心態上敢拼敢打，來放手一搏！」這是徐薇淩第8次出戰美國女子公開賽，此前她在這個賽場最好成績是2018年的並列第五。
李旻智是2022年美國女子公開賽冠軍，她週六在蘭卡斯特470碼的5桿洞7號洞，兩桿攻到果嶺距離旗桿僅1英尺處，順利抓到老鷹，以-2桿結束前半場。後半場，李旻智繼續出色發揮，11號洞和12號洞連抓兩鳥，14號洞出現柏忌失誤後，16號洞再次抓鳥，以-4桿結束全場比賽。
「球場的設置很適合移動日，機會要多一些！」李旻智表示，「整體來說我感覺自己打得不是特別輕鬆，但我只是試著堅持我的比賽計劃，嘗試多抓鳥。」作為賽事前冠軍，她深知美國女子公開賽的挑戰性很強，在這種情況下，保持冷靜和耐心很關鍵。「決賽輪的球場可能會比較難一些，但我真的很期待明天的到來！」李旻智表示。
接下來，美國女子公開賽將在美國東部時間6月2日迎來最終的決賽。2024年，美國女子公開賽總獎金高達1200萬元，冠軍可獲得240萬美元，創造了新的歷史紀錄。誰將加冕第79屆美國女子公開賽冠軍，令人期待。