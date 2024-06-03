T1／最佳進步獎四搶一！新軍戰神一口氣入選3名、林秉聖呼聲高
T1聯盟2023-24賽季年度進步獎入圍名單公布，林秉聖、曹薰襄、陳文宏加盟臺北戰神，獲更多上場機會展露頭角，另一名入圍者新北中信特攻謝亞軒本賽季嘗試擔綱球隊不同角色，也是做得有聲有色。四位優質後場球員將於6月12日頒獎典禮共同爭奪年度大獎獎盃。
記者廖聿偉/綜合報導
臺北戰神成軍之年，無畏外界的不看好，充分展現永不放棄的拚戰精神，挺進總冠軍賽，其中林秉聖整體命中率從上季33.7%提升至本季43.4%，場均15.4分、4.3籃板、2.6抄截，都顯示齊天大聖潛力無窮，仍在成長茁壯中；二年級生曹薰襄今年多以先發出賽，外線投射能力相較上季更加穩定，三分命中率上升至37.3%，場均繳出9.8分、2.8籃板、4.5助攻不凡的成績單；鋒線大鎖陳文宏雖數據上不是特別亮眼，但防守端的積極表現受主播球評大力讚許，另外場均三分命中率37%外加3籃板，數據大幅提升，是關鍵時刻反擊的重要引信！
林秉聖、曹薰襄打出身價
特攻本季面臨傷兵潮，在主力控球缺陣下，射手謝亞軒需扛起控球責任，28場全勤出賽，平均34分鐘的上場時間內，貢獻11.1分、4籃板、4.2助攻、1.8抄截，除得分外其他數據都更上一層樓，現在的謝亞軒不只是優質射手，傳球、跑位意識亦不容忽視！
年度進步獎資格為上季已經參加T1聯盟賽事之球員，且本季例行賽出賽場次達17場之各隊球員。獎項將於6月12日頒獎典禮正式揭曉，下午三點一官方YouTube頻道，也會提供現場直播。