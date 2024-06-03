國安法強壓！六四前夕「頭版留白」 港媒：社會已變得頗有限制性
明天（4日）就是六四天安門事件滿35年的日子，香港一家往年都會在六四紀念日前、發布與天安門事件相關內容的宗教報紙，今年卻表示無法印刷頭版，引發討論。分析指，這是因為對香港自由度日益減少的擔憂日益加劇，特別港府上月底才依據新《國家安全法》逮捕多人，理由是涉嫌在社群媒體上發布紀念六四的貼文，包括被關押中的香港支聯會前副主席鄒幸彤。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，香港天主教周刊《時代論壇》最新一期開天窗，只打下：「今期頭版專題因事未能刊出，還望讀者見諒」，其中一篇報導文字幾乎全部無法顯示，只顯示一堆「☒ 」格子符號。
該周刊社論寫著，「只能通過將段落變成空白方塊和白色空間來應對當前局勢」，並補充說「社會已經變得具有限制性」。在一篇與另一篇大部分被刪節的文章一起發表的社論中，則提到「即使是基於歷史記憶的祈禱也可能引起擔憂。」
《自由亞洲電台》指出，香港曾經是中國土地上，唯一一個人們可以公開哀悼六四遇難者的地方，但隨著北京於2020年對香港實施國家安全法，燭光守夜等公開紀念活動已被禁止或轉為地下活動。
此外，為紀念天安門受害者而舉辦的天主教彌撒，也已在2022年被取消，該彌撒原本每年舉行一次，但組織者擔心違反新的香港法律，被迫將這項維持30多年的傳統喊卡。
香港政府聲稱，在2019年的反送中運動後，國安法是「制止暴力和恢復秩序」的必要條件，但遭批評者指責該法連人民的基本自由都限制了。