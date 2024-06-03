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孫安佐裸身直播吐不滿！「週末被爸媽毀掉」反問：要看精神病嗎？

▲孫安佐裸身直播用RAP表達不滿，還說週末被爸媽毀掉，甚至反問網友「我需要看精神病嗎？」（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐裸身直播用RAP表達不滿，還說週末被爸媽毀掉，甚至反問網友「我需要看精神病嗎？」（圖／孫安佐IG）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人狄鶯與孫鵬的獨子孫安佐，近日被爆出在泰國吸食大麻，甚至跑到人家的住宅脫褲露臀部遭逮捕。狄鶯受訪時表示，兒子是遭人下蠱中邪，沒想到孫安佐與父母說法有出入，他昨（2）日露面受訪時，不僅向孫鵬喊話「拜託不要幹偷雞摸狗的事情，你有種好歹跟我說。」晚間又裸身直播用RAP唱出不滿的心情，反問眾人「我需要看精神病嗎？」

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▲孫安佐表示，事發至今還沒跟孫鵬說過話，父親也沒有跟他聯繫​。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫安佐又出事，這次卻與父母說法有出入，坦言和爸爸還沒和解。（圖／NOWnews攝影中心）
孫安佐昨日晚間在IG裸上半身直播，一開始就配合音樂用RAP夾雜中英文表達心情「我不聽任何人，因為我是最自由的人」、「台灣人一直刺激我底線」，還回覆酸民對他的評價「Money Game...這個人也賺了太多錢了吧，天呀我從來不知道他可以賺那麼多錢，我以為他只是一個白癡24歲小屁孩，這就是你們內心的話，以為我都不知道。」

孫安佐在直播中還換上衣服，一邊念著「當我說中文的時候，我變得很溜，溜到每個人都會覺得我嗑藥，覺得我抽嗨，覺得我需要去看精神病，我直接問號，我需要看精神病嗎？你要確定捏」、「只是想享受一個人的週末，沒想到卻被爸媽毀掉」、「還沒有說出真相，還有很多黑幕。」

對此，不少網友認為他精神狀態已有問題，但仍有少部分的人認為他只是在表達自己的想法，「明明就真的偏差，為何大家還要誇讚他好棒」、「花了錢送去國外唸書，又花了這麼多律師費贖回台灣，最後是這樣的兒子，父母一定很感嘆！」、「加油，你是聰明的孩子，有病的是這個社會，打起精神」、「我覺得他沒瘋啊，他只是在用自己的方式表達對於這個世界的無奈。」

▲孫安佐昨日晚間開直播表達對現況不滿。（圖／孫安佐IG）
▲孫安佐昨日晚間開直播表達對現況不滿。（圖／孫安佐IG）
孫鵬目前人在台東拍攝大愛電視台新劇《生命的麥田》，對於兒子的狀況他也回應，「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」

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