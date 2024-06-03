孫安佐裸身直播吐不滿！「週末被爸媽毀掉」反問：要看精神病嗎？

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孫安佐在直播中還換上衣服，一邊念著「當我說中文的時候，我變得很溜，溜到每個人都會覺得我嗑藥，覺得我抽嗨，覺得我需要去看精神病，我直接問號，我需要看精神病嗎？你要確定捏」、「只是想享受一個人的週末，沒想到卻被爸媽毀掉」、「還沒有說出真相，還有很多黑幕。」
對此，不少網友認為他精神狀態已有問題，但仍有少部分的人認為他只是在表達自己的想法，「明明就真的偏差，為何大家還要誇讚他好棒」、「花了錢送去國外唸書，又花了這麼多律師費贖回台灣，最後是這樣的兒子，父母一定很感嘆！」、「加油，你是聰明的孩子，有病的是這個社會，打起精神」、「我覺得他沒瘋啊，他只是在用自己的方式表達對於這個世界的無奈。」
孫鵬目前人在台東拍攝大愛電視台新劇《生命的麥田》，對於兒子的狀況他也回應，「不好意思家務事佔用大家時間，由於我現在正在拍攝工作中，請給我們一點時間和空間處理，之後會再跟各位說明，謝謝大家關心。」
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