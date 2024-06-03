義美蛋捲霜淇淋聖代買一送一！牛奶冰棒7折 1招免費吃全家霜淇淋
6月吃冰優惠快把握！義美食品再度推出「蛋捲霜淇淋聖代」買一送一！義美環保版紅豆及紅豆粉粿牛奶冰棒最便宜「下殺7折」；現在還有一招免費吃全家霜淇淋，即日起到宜得利在台北信義區打造的「N COOL凍感樂園」，和巨型冰塊樂園及超大黑貓等現場裝置拍照打卡並分享至社群，即可獲得全家霜淇淋兌換券。
記者蕭涵云/綜合報導
📌義美「蛋捲霜淇淋聖代」買一送一！牛奶冰棒7折
義美食品今最後一天，推出義美門市限定「蛋捲霜淇淋聖代買一送一」優惠！招牌牛奶霜淇淋撒有芝麻蛋捲脆片、再插上一根原味小蛋捲，超人氣醇厚奶香霜淇淋中吃得到蛋香及脆脆蛋捲碎片口感，還只要半價。提醒大家，限有霜淇淋機的門市現售，民眾購買前可先上官網查詢；會員不再享95折；數量有限，售完為止。
即將迎接夏天，眾多門市推出限店義美環保版牛奶冰棒（紅豆/紅豆粉粿）單件「下殺7折」優惠，包括台中大墩門市、新北新莊思源門市、台師大門市、高雄富民門市、高雄後昌門市都有精選好康商品優惠，而且會員可以再打95折。而「6月壽星」持「義美會員卡」整個月都有生日優惠，不只有限煮咖啡「買一送一」等好康，購買義美紅豆牛奶冰棒、紅豆粉粿牛奶冰棒(環保版)可享優惠價95元（原價135元），現省40元還有會員獨享再95折，且不限購買次數。
📌拍照打卡！一招免費吃「全家霜淇淋」
宜得利迎接夏天，打造可以感受清涼氛圍的「N COOL凍感樂園」，現場展示著巨型冰塊及搶眼的超大黑貓，還準備了N COOL涼感系列的棉被、靠墊、孩童系列及動物系列抱枕，讓民眾近距離體驗舒適涼爽。民眾只要與現場裝置拍照打卡並分享至社群，即可免費獲得「全家霜淇淋」兌換券，下載APP加入會員更可獲得限量折價券；消費滿額還可參加敲冰磚遊戲，有機會把N COOL系列商品帶回家，或抽中萬元旅遊兌換券。「N COOL凍感樂園」即日起至6月10日在台北信義區微風松高、7月5日至7月14日將移師新竹巨城。