救孫安佐曾燒3000萬「狄鶯、孫鵬多有錢？」　眾一數驚：以億計算

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對此，網友們紛紛指出「孫鵬光國光幫幫忙主持1、20年就賺翻了，而且夫妻年輕時起碼都連續演了1、20年主角」、「他們夫妻名下房地產就十幾筆，還是很貴的那種，隨便都是5千萬以上等級，他們住的北投就8600萬了，還有很多套房出租」。還有人提到過去的演藝圈投資生態，「以前演藝界就是習慣買房買地」、「他們那個年代的藝人沒賭掉的都超有錢」、「就跟羅璧玲一樣，有錢就是買房子，名下5間房子，留4億遺產」。
孫安佐2018年在美國留學時，因發表危害校園言論遭警方逮捕，據傳孫鵬與狄鶯為了拯救愛子，至少砸了3000萬元打官司，才讓兒子得以順利返家，也曾傳出夫妻倆變賣北投、內湖房產籌錢，總共開價1億3460萬。
據悉，孫鵬與狄鶯在台北市有9間套房，每間租金約1.5萬元，夫妻倆每月就能收租13.5萬元。而兩人不僅在日本山梨縣擁有房產，北投自住的房子開價8600萬元，內湖投資用房產開價4860萬元；而孫鵬主持帶狀節目《國光幫幫忙》多年，年收約1440萬元，過去10年約賺進1.3億元，狄鶯近年雖作品變少，但仍有零星廣告代言。
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