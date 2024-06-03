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救孫安佐曾燒3000萬「狄鶯、孫鵬多有錢？」　眾一數驚：以億計算

▲星二代孫安佐​頻出事，孫鵬、狄鶯數度捧金救子，就有網友好奇問「孫安佐他父母真的有錢嗎？」（圖／取自狄鶯臉書）
▲星二代孫安佐​頻出事，孫鵬、狄鶯數度捧金救子，就有網友好奇問「孫安佐他父母真的有錢嗎？」（圖／取自狄鶯臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

星二代孫安佐為藝人孫鵬、狄鶯的獨子，2018年曾在美國留學期間涉嫌恐怖威脅罪，近日又被爆出呼麻鬧事在泰國遭警方逮捕，近況引起外界熱議。孫鵬、狄鶯數度捧金救子，就有網友好奇問「孫安佐他父母真的有錢嗎？」貼文曝光後，不少人秒答「他們夫妻名下房地產就十幾筆，還是很貴的那種，隨便都是5千萬以上等級，他們住的北投就8600萬了，還有很多套房出租。」

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一名網友在PTT發問「孫安佐他父母真的有錢嗎？」表示爸媽孫鵬、狄鶯雖然都是知名資深藝人，但淡出螢幕許久，以前也都是靠拍戲賺錢，讓他困惑「真的有那麼多金山銀山供他揮霍嗎？」

▲孫安佐強調已經和狄鶯（左）和解，開嗆孫鵬（後）直接找他說，不要在背後做偷雞摸狗的事​。（圖／NOWnews攝影中心）
▲孫安佐近日又被爆出在泰國遭警方逮捕，近況引起外界熱議。（圖／NOWnews攝影中心）
對此，網友們紛紛指出「孫鵬光國光幫幫忙主持1、20年就賺翻了，而且夫妻年輕時起碼都連續演了1、20年主角」、「他們夫妻名下房地產就十幾筆，還是很貴的那種，隨便都是5千萬以上等級，他們住的北投就8600萬了，還有很多套房出租」。還有人提到過去的演藝圈投資生態，「以前演藝界就是習慣買房買地」、「他們那個年代的藝人沒賭掉的都超有錢」、「就跟羅璧玲一樣，有錢就是買房子，名下5間房子，留4億遺產」。

孫安佐2018年在美國留學時，因發表危害校園言論遭警方逮捕，據傳孫鵬與狄鶯為了拯救愛子，至少砸了3000萬元打官司，才讓兒子得以順利返家，也曾傳出夫妻倆變賣北投、內湖房產籌錢，總共開價1億3460萬。

▲放下心中石頭的孫鵬、狄鶯，氣色看上去非常不錯。（圖／記者朱永強攝）
▲孫鵬主持帶狀節目《國光幫幫忙》多年，年收約1440萬元，過去10年約賺進1.3億元，狄鶯近年雖作品變少，但仍有零星廣告代言。（圖／記者朱永強攝）
據悉，孫鵬與狄鶯在台北市有9間套房，每間租金約1.5萬元，夫妻倆每月就能收租13.5萬元。而兩人不僅在日本山梨縣擁有房產，北投自住的房子開價8600萬元，內湖投資用房產開價4860萬元；而孫鵬主持帶狀節目《國光幫幫忙》多年，年收約1440萬元，過去10年約賺進1.3億元，狄鶯近年雖作品變少，但仍有零星廣告代言。

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