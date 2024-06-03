德國南部洪水爆發！救援人員殉職 德媒：長達40小時的災難
德國南部地區，自上週末起暴雨不斷，引發洪水氾濫，甚至傳出有救難人員在幫助災民脫困時不幸身亡，有德媒形容這場災難長達40小時，重災區的政府首長正在拼命與洪水奮戰。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《路透社》、《德國之聲》報導，這場洪水造成數千人被迫離開家園，由於水壩無法承受洪水，有數十個村莊不得不進行人口疏散。巴登-符騰堡（Baden-Württemberg）和巴伐利亞（Bavaria）受到的影響尤其嚴重，一些社區不得不進入緊急狀態，有些地方24小時內的降雨量已超過整個月的平均降雨量，水位達到了「百年一遇」的程度。
報導指出，對當地許多人來說，洪水的嚴重程度完全令人驚訝，1名42歲救難人員，當地時間上週六晚間搭乘救生艇疏散居民時，因船隻翻覆落水，遺體於上週日被發現，當時船上載了4名消防員，還有1人處於失蹤狀態。
位於奧格斯堡（Augsburg）北部的諾登多夫（Nordendorf），鎮長昆茨 （Tobias Kunz）已與洪水奮鬥超過40小時，帶領300名志工一起堆沙袋，希望讓當地小學不至於被洪水淹沒，但收效甚微。
昆茨指出，一些救難人員已經連續40個小時不眠不休的工作，但水量之大，即使填了4萬個沙袋、建了一條240公尺長的堤壩也不夠，嘆道：「我們學校的運動場耗資近百萬建造，才一刻鐘就被水淹沒了，整個基礎設施都被淹沒了，污水系統也不能用，學生們連廁所都無法上了。 」