大谷翔平送道奇主帥岡山威士忌與巧克力！愛妻田中真美子親自挑選

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52歲的Dave Roberts，愛紅酒成痴，跟前巨人隊球星Rich Aurilia一起擁有酒莊，他也精通各種酒類，不過日本威士忌近年來在國際市場受到歡迎，並且岡山縣威士忌，也是比較新穎的酒廠。
Dave Roberts也透露，大谷平跟愛妻送上「非常令人驚艷」的巧克力，十分薄，還有12個一組，不但代表了心意，也讓總教練十分滿意。
Dave Roberts畢業於加州大學洛杉磯分校 (UCLA)，並作為美國職棒大聯盟 (MLB) 球員，擁有 10 年成功的職業生涯。 2004 年美國聯盟冠軍系列賽第 4 場比賽，他在9局下對洋基演出「世紀盜壘」，幫助紅襪隊追平比數，而被波士頓紅襪隊球迷視為英雄。紅襪隊也在2004年奪冠，終結「貝比魯斯魔咒」。Dave Roberts則是自 2015 年起擔任洛杉磯道奇隊總教練。
而他的妻子Tricia Roberts也是高中就跟他交往，兩人於1997 年結婚，育有兩個孩子，2010 年，Tricia 完成了侍酒師學校的學業，成為認證葡萄酒專家。不久後的 2011 年，她創立了自己的室內設計公司 Tricia Roberts Design。
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