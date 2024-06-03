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大谷翔平送道奇主帥岡山威士忌與巧克力！愛妻田中真美子親自挑選

▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在道奇隊主帥Dave Roberts生日，贈送日本岡山縣威士忌跟巧克力，老婆田中真美子也幫忙挑選。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，在道奇隊主帥Dave Roberts生日，贈送日本岡山縣威士忌跟巧克力，老婆田中真美子也幫忙挑選。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

大谷翔平跟愛妻田中真美子超用心！洛杉磯道奇隊今（3）日以4:0完封科羅拉多落磯隊，大谷翔平沒有敲安打，不過主帥Dave Roberts卻透露大谷翔平在他生日時贈送威士忌跟巧克力，相當用心，而且還是田中真美子親自挑選。Dave Roberts超愛喝紅酒，自己還有專屬的酒莊，而大谷翔平投其所好，並且送日本的高級威士忌，還挑山本由伸故鄉岡山縣產的高級威士忌，讓Dave Roberts喜出望外，Dave Roberts被問到之前大谷開轟打破他的日本球員道奇球團紀錄時，要開玩笑送他保時捷，他故意說：「還沒有收到，應該還在路上。」展現出幽默感。

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Dave Roberts超愛喝紅酒　被稱為「酒豪」

52歲的Dave Roberts，愛紅酒成痴，跟前巨人隊球星Rich Aurilia一起擁有酒莊，他也精通各種酒類，不過日本威士忌近年來在國際市場受到歡迎，並且岡山縣威士忌，也是比較新穎的酒廠。

Dave Roberts也透露，大谷平跟愛妻送上「非常令人驚艷」的巧克力，十分薄，還有12個一組，不但代表了心意，也讓總教練十分滿意。

Dave Roberts畢業於加州大學洛杉磯分校 (UCLA)，並作為美國職棒大聯盟 (MLB) 球員，擁有 10 年成功的職業生涯。 2004 年美國聯盟冠軍系列賽第 4 場比賽，他在9局下對洋基演出「世紀盜壘」，幫助紅襪隊追平比數，而被波士頓紅襪隊球迷視為英雄。紅襪隊也在2004年奪冠，終結「貝比魯斯魔咒」。Dave Roberts則是自 2015 年起擔任洛杉磯道奇隊總教練。

而他的妻子Tricia Roberts也是高中就跟他交往，兩人於1997 年結婚，育有兩個孩子，2010 年，Tricia 完成了侍酒師學校的學業，成為認證葡萄酒專家。不久後的 2011 年，她創立了自己的室內設計公司 Tricia Roberts Design。

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