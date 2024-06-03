大谷翔平首度被敬遠！Betts、Freeman都開轟　道奇4:0完封落磯

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道奇二刀流大谷翔平今日全場5次打席，雖吞下2次三振，但本場共有2次機會站上壘包，分別為6局下因捕手妨礙打擊上累，與8局下最後一次打席遭到敬遠上壘，其中此次敬遠是大谷翔平加入道奇後，首度被故意四壞。大谷今全場共合計3打數無安打，賽後打擊率降至0.322。
道奇MVP打線發揮 率隊收2連勝
道奇「MVP打線」在首局就開啟攻勢，首棒Mookie Betts在首打席鎖定一顆低角度滑球，一棒掃出左外野陽春砲幫助球隊先馳得點，隨後重砲Freddie Freeman在與洛磯先發投手Austin Gomber纏鬥10球後，擊出中外野陽春砲，道奇在首局打完取得2：0領先。
比賽進入3局下道奇攻勢再起，Miguel Rojas在一、二壘有人時，掃出中外野安打幫助球隊再添1分，反觀落磯打線在前5局遭到道奇先發投手Gavin Stone封鎖一分未得，5局打完以0：3落後給道奇。
雙方在6、7局皆無攻勢，道奇則在8局下再添加保險分，靠著Freddie Freeman敲出高飛犧牲打攻下1分，終場道奇就以4:0擊敗落磯拿下2連勝。
道奇先發Gavin Stone本場主投5局，用了75球（53顆為好球），雖然投出2次保送，但也送出6次三振，僅被敲出4安，順利拿下本季第6勝（2敗）；敗戰投手則是落磯先發投手Austin Gomber，僅投3局就失掉3分苦吞本季第3敗（1勝）。