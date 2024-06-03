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如何分析青鳥和小草群眾組成？王義川曝方法：膝蓋想也知道

▲民進黨政策會執行長王義川日前自爆可以透過手機訊號的定位分析參與青鳥行動的年齡層，引發監控民眾爭議。（圖／翻攝自王義川臉書）
▲民進黨政策會執行長王義川日前自爆可以透過手機訊號的定位分析參與青鳥行動的年齡層，引發監控民眾爭議。（圖／翻攝自王義川臉書）

記者王德蓉／綜合報導

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾的年齡，還能分析初青鳥行動、小草集會以及選前造勢的群眾不同，此話一出引發輿論譁然。對此，王義川2日在節目《驚爆新聞線》坦承自己的分析方式，是「看人就知道、看影片就知道、看直播就知道，去到現場用膝蓋想也知道。」

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王義川日前在節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，還能比對青鳥行動與519小草集會還有總統大選造勢，群眾的組成都不一樣；同台的國民黨立委陳玉珍一聽，心中感到十分恐怖與震驚，「難道老大哥還在？！」陳玉珍說，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，因此要求檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。

對此，王義川2日在節目上坦言自己沒有資料，國民黨立委葉元之則質疑，王義川先前還說用手機訊號查到這些活動都是不同人，卻又說自己沒有任何資料；王義川聽完兩手一攤，再度強調自己沒有資料，葉元之嗆王「那就是浮誇啊！」王義川接著說，「看人就知道、看影片就知道、看直播就知道，去到現場用膝蓋想也知道。」

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