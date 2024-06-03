如何分析青鳥和小草群眾組成？王義川曝方法：膝蓋想也知道
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾的年齡，還能分析初青鳥行動、小草集會以及選前造勢的群眾不同，此話一出引發輿論譁然。對此，王義川2日在節目《驚爆新聞線》坦承自己的分析方式，是「看人就知道、看影片就知道、看直播就知道，去到現場用膝蓋想也知道。」
記者王德蓉／綜合報導
王義川日前在節目上表示，他們可以用手機訊號的定位去分析出在立法院外頭的群眾年齡，還能比對青鳥行動與519小草集會還有總統大選造勢，群眾的組成都不一樣；同台的國民黨立委陳玉珍一聽，心中感到十分恐怖與震驚，「難道老大哥還在？！」陳玉珍說，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，因此要求檢調應主動介入調查此案，以避免執政黨不當利用電信偵察手段，成為侵害人權的犯罪工具。
對此，王義川2日在節目上坦言自己沒有資料，國民黨立委葉元之則質疑，王義川先前還說用手機訊號查到這些活動都是不同人，卻又說自己沒有任何資料；王義川聽完兩手一攤，再度強調自己沒有資料，葉元之嗆王「那就是浮誇啊！」王義川接著說，「看人就知道、看影片就知道、看直播就知道，去到現場用膝蓋想也知道。」