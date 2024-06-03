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王義川爆手機監控人民！民進黨稱市場分析　他批：內行人講外行話

▲民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上自爆手機監控人民風波，民眾黨秘書長周榆修表示，那隻手終於透過民進黨的高層黨工證實了。（圖／記者陳明安攝，2023.12.21）
▲民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上自爆手機監控人民風波，民眾黨秘書長周榆修表示，那隻手終於透過民進黨的高層黨工證實了。（圖／記者陳明安攝，2023.12.21）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等。此話一出遭質疑民進黨監控人民、個資外洩疑慮。民眾黨秘書長周榆修今（3）日批評，監控人民的行為簡直是警總復辟，並指出民進黨全黨想含糊帶過的心態更可怕。

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周榆修今日上午接受媒體人黃揚明廣播節目專訪，針對王義川自爆手機監控群眾參加集會遊行活動，周榆修表示，民進黨過去戒嚴時代被情治機關監控，前立委黃國書坦然面對曾幫情治機關提供情資而宣布退選，本來以為負責的做法還不錯，卻又出現王義川的事，民進黨是台灣人用雙手棒大的政黨，現在做的事卻跟警總沒有兩樣，「比警總還厲害！」

周榆修表示，事實的真相，王義川若不真誠面對，你還真的拿他沒辦法，更恐怖的是心態，王義川與民進黨整個黨都不講，以為混過去就好。

周榆修說，王義川讓人覺得訝異的不是標榜搶走小草，而是可以精確分析，參加群眾運動的族群不一樣，如果沒有足以識別或是量化的方式，怎麼會曉得不一樣。

針對民進黨發言體系宣稱是用於市場調查的基本方式，周榆修說，「內行人不要講外行話。」台灣陳抗這麼多年，警察局很厲害能夠分析 一平方公尺多人、那些是黑名單抗議常客，但是能夠分析現場來的人有沒有參加其他活動，不要言過其實。

主持人問民眾黨聽到王義川「手機監控說」的反應，周榆修說，第一時間他想到江湖上的傳言，「那隻手終於透過民進黨的高層黨工證實了」。

周榆修說，柯文哲在台北市長任內要成立大數據中心時，在議會就被叮到滿頭包，現在民進黨的行為「跟共產黨沒兩樣！」用於公共政策可以，王義川的就不行。

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