王義川爆手機監控人民！民進黨稱市場分析 他批：內行人講外行話
民進黨政策會執行長王義川日前在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外群眾與民眾黨519活動的個資，並觀察與之前太陽花群眾是否重疊等。此話一出遭質疑民進黨監控人民、個資外洩疑慮。民眾黨秘書長周榆修今（3）日批評，監控人民的行為簡直是警總復辟，並指出民進黨全黨想含糊帶過的心態更可怕。
記者呂炯昌／台北報導
周榆修今日上午接受媒體人黃揚明廣播節目專訪，針對王義川自爆手機監控群眾參加集會遊行活動，周榆修表示，民進黨過去戒嚴時代被情治機關監控，前立委黃國書坦然面對曾幫情治機關提供情資而宣布退選，本來以為負責的做法還不錯，卻又出現王義川的事，民進黨是台灣人用雙手棒大的政黨，現在做的事卻跟警總沒有兩樣，「比警總還厲害！」
周榆修表示，事實的真相，王義川若不真誠面對，你還真的拿他沒辦法，更恐怖的是心態，王義川與民進黨整個黨都不講，以為混過去就好。
周榆修說，王義川讓人覺得訝異的不是標榜搶走小草，而是可以精確分析，參加群眾運動的族群不一樣，如果沒有足以識別或是量化的方式，怎麼會曉得不一樣。
針對民進黨發言體系宣稱是用於市場調查的基本方式，周榆修說，「內行人不要講外行話。」台灣陳抗這麼多年，警察局很厲害能夠分析 一平方公尺多人、那些是黑名單抗議常客，但是能夠分析現場來的人有沒有參加其他活動，不要言過其實。
主持人問民眾黨聽到王義川「手機監控說」的反應，周榆修說，第一時間他想到江湖上的傳言，「那隻手終於透過民進黨的高層黨工證實了」。
周榆修說，柯文哲在台北市長任內要成立大數據中心時，在議會就被叮到滿頭包，現在民進黨的行為「跟共產黨沒兩樣！」用於公共政策可以，王義川的就不行。