王義川爆「手機定位」分析青鳥　陳耀祥打臉：我也很好奇

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會前陳耀祥接受媒體聯訪時表示，根據調查，3大電信並沒有提供王義川任何資料，調查是請3大業者到會陳述並接受調查，若有相關資料就提供，陳耀祥坦言，他其實也好奇王口中的資料從哪邊來，但這要問王，他不曉得，是看電視才知道有這案子。
被問及王義川是否有散布假訊息疑慮，陳耀祥認為，這沒有什麼散布假訊息，尊重每個名嘴行事風格，但也認為，王應該對外界說明清楚，若有違反事實查證部分，可以依照相關法律處理。
針對行動通信業者提供去識別化資訊給政府機關，NCC說明，在保障個人資料前提下，為促進數位經濟產業發展，去識別化的大數據資料分析已成趨勢，電信事業依個資法及行動寬頻服務契約約定，應尊重用戶的權益，並依誠實及信用原則揭露其個資蒐集、處理及利用之告知事項內容，亦應採取匿名化或不可逆化等去識別化措施，並不得逾越特定目的的必要範圍，以及與蒐集之目的具有正當合理的關聯等規定辦理。
NCC也說，電信事業所提供之電信信令大數據應用服務，係就特定時間、特定地點基地台連線的信令資訊，以去識別化處理，在確保無法直接或間接識別特定個人資料前提下，進行大數據分析。目前電信業者針對此類電信信令大數據應用服務之提供對象主要為政府機關，以促進地方發展。
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