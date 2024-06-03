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「光合知間」多功能空間 打造五權一街新藝文聚落

▲「光合知間」2日開幕，隨即展開「對的~幸福密碼」課程，由林瀅瀅指導手作水晶能量手環。（圖／光合知間提供）
▲「光合知間」2日開幕，隨即展開「對的~幸福密碼」課程，由林瀅瀅指導手作水晶能量手環。（圖／光合知間提供）

記者金武鳯/台中報導

隱身台中市西區五權一街的「光合知間」，沒有太奢華門面，卻是一個小而美的多功能藝文空間；想找個地方開小型演唱會、藝文個展或開會小聚，這裡都能提供最舒適環境，還可以用50元在自助吧享用手沖咖啡或茶飲。2日開幕不僅有曾寶明現場吉他彈唱，芙蕾亞林瀅瀅「對的─幸福密碼」也隨即開課，指導手作屬於自已的能量手環，堪稱新藝文聚落。

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「光合知間」執行長姚旭展表示，一般場地租借都太制式又刻板，湧脈文化所誕生的「光合知間」，是一個小而美的多功使用空間，在這裡沒有一成不變的OA座椅傢俱，沒有一次性紙杯，只有適合不同飲品的瓷杯及玻璃杯，也沒有讓人想打瞌睡的刻板環境，尤其滿室裝點藝文作品，置身其中，整個就是濃濃文青氛圍。

▲曾寶明以吉他彈唱多首經典歌曲，硬底子唱功及諄厚聲音，贏得熱烈掌聲。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)
▲曾寶明以吉他彈唱多首經典歌曲，硬底子唱功及諄厚聲音，贏得熱烈掌聲。（圖／記者金武鳳攝，2024.6.3)
「光合知間」2日舉辦開幕茶會，「張志輝攝影展」同時開展，貴賓雲集，有特別為「光合」提字的書法大師李峰老師、沙雕藝術總監陳漢中老師、藝術家蕭璽老師、MILAS米那斯安心生鮮超市執行長吳舶誌、建築師蕭森、艾莉雅智能電熱董事長陳嘉濱、開祿咖啡總經理王秉文、羿麗智能創見總經理黃維文、想辦法愛心公益協會理事長鄭博仁、暢銷料理書作家煮廚食間Rachel老師、睿璞國際陸冠丞、弄堂人文品牌策略顧問黃聖凱、火石品牌策劃總經理黃彧旋等各行各業菁英齊聚，共襄盛舉。

此外，也特別邀請清境秘密花園百合傳愛的張姵淇及竹山全美商店主理人吳兆咖，到現場展銷百合花及小農特產，MILAS米那斯安心生鮮超市贊助提供鱸魚淡菜湯、熟白蝦、澎湖厚切蝦餅等食材，現場使用3Dih感應爐及無毒鈦鍋烹飪，鮮美好滋味讓大家贊不絕口。

▲「光合知間」可以烹飪辦私廚、餐酒會，也適合桌遊、讀書會及小型音樂會，是多功能平台。（圖／光合知間提供）
▲「光合知間」可以烹飪辦私廚、餐酒會，也適合桌遊、讀書會及小型音樂會，是多功能平台。（圖／光合知間提供）
開幕重頭戲，由曾寶明老師以吉他彈唱多首經典歌曲，硬底子唱功及諄厚感人聲音，令現場眾人聽得如痴如醉。下午即展開「光合知間」第一堂課「對的~幸福密碼」，由芙蕾亞-林瀅瀅老師指導為每個人密碼解析，手作屬於自己的水晶能量手環。未來「光合知間」還有「生態瓶的手作課程」、「輝玩不可的攝影課」、以及流動畫、鹿角蕨、咖啡烘焙、茶則手作課程等，相關課程內容資訊可至「光合知間」的FB專頁查詢。

▲策展人楊明祥（右一）提出開幕期間，預約「租4贈1時段」優惠。（圖／光合知間提供）
▲策展人楊明祥（右一）提出開幕期間，預約「租4贈1時段」優惠。（圖／光合知間提供）
策展人楊明祥指出，「光合知間」開幕期間推廣期預約「租4贈1時段」，無論是當講師的您、想學習成長的您、想開會小聚的夥伴們，這裡配備最頂級的羿麗智能創見3Dih感應爐，可以烹飪辦私廚、餐酒會，也適合桌遊、讀書會及小型音樂會，還可以用50元來自助吧享用手沖咖啡或茶飲、地點就在1樓不用坐電梯爬樓梯、車停國立美術館走路3分鐘就到。


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