迎接短暫好天氣！吳德榮：早晚氣溫低 下波「全台有雨」時間確定
隨著鋒面往南移動到巴士海峽，今（3）日台灣各地天氣回到稍微穩定的型態，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，雖然降雨趨緩，但受東北風影響早晚較涼，週三（6/5）起慢慢又會有雨勢出現，週四（6/6）鋒面通過，全台都有降雨機率，週末兩天（6/8、6/9）則要留意午後的降雨。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天鋒面南移至巴士海峽，各地天氣好轉、晴時多雲，午後中南部偶有局部短暫陣雨的機率，白天起氣溫逐日漸升，早晚仍偏涼。今日各地區氣溫分佈上，北部攝氏18至28度，中部攝氏20至32度，南部攝氏21至33度，東部攝氏20至32度。
吳德榮說明，週三中高層雲移入且逐漸增厚，局部地區偶有短暫陣雨的機率，降雨主要集中在西半部地區，週四微弱鋒面快速掠過，將替各地帶來局部短暫陣雨或雷雨的機率，週五中高層雲逐漸消散，各地轉多雲時晴，午後近山區有局部短暫陣雨的機率。
中央氣象署則補充，週三、週四西半部地區降雨區域較廣，有短暫陣雨，東半部為局部短暫陣雨的天氣，週五至週日各地仍有局部短暫陣雨。下週一至下週三（6/10至6/12）鋒面在台灣附近，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其它地區也有局部短暫陣雨或雷雨。