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陳聖平有望報名中職選秀？經紀公司否認傳聞　今3打數未敲安槓龜

▲陳聖平外傳可能參加中職選秀，經紀公司否認，而他也在去年亞錦賽冠軍賽中日大戰結束之後，賽後自責落淚。（圖／NOWnews資料照）
▲陳聖平外傳可能參加中職選秀，經紀公司否認，而他也在去年亞錦賽冠軍賽中日大戰結束之後，賽後自責落淚。（圖／NOWnews資料照）

記者張志宇/綜合報導

效力於美國職棒大聯盟亞利桑那響尾蛇小聯盟的台灣左打陳聖平，本季在小聯盟2A共出賽19場，目前繳出11安、包括1轟、5打點、打擊率0.172的成績，近日有傳聞表示他將決定返台參加今年中華職棒選秀，但在昨（2）日陳聖平所屬的經紀公司悍創則表示，「目前並沒有這個打算」。陳聖平去年在亞錦賽曾抱怨「一點機會都不給」引發爭議，加上最後對戰日本被再見三振，讓他留下不甘心的眼淚，如今傳出可能回台消息，也要看他是否願意回台。陳聖平今天依舊在2A出賽，3打數0安打, 三振(1), 四死球(1), 盜壘(1) 打擊率(0.172)。

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陳聖平擁有穩定出賽數　但近況陷入低潮

陳聖平是在2020年以30萬美金加盟響尾蛇，更是新竹成德高中首位旅美的選手，但當時因遭遇新冠疫情，導致陳聖平在2021賽季才正式展開賽季。

本季陳聖平從2A開季，目前出賽19場累計64個打數，敲出11安、包括1轟、5分打點、打擊率.172、OPB（上壘率）為0.232、OPS（整體攻擊指數）為0.466，本季近況可說是十分低迷。

陳聖平續拚美職　暫時不回台發展

有相關人士透露，「陳聖平是從去年有返台發展的想法，更一度隨著富邦悍將一起練球」，但隨著本季陳聖平在響尾蛇2A擁有穩定的出賽數，近期恐怕已經打消返台打球的念頭。

雖然中華職棒各球團都有大致掌握陳聖平的近況，但在近日根據陳聖平經紀公司代表陳德倫表示，「目前沒有要選秀的想法，若有消息會告訴大家。」也間接讓這起消息暫時「見光死」。

陳聖平小檔案：

出生年月日：2000年10月27日（23歲）

身高體重：175公分75公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：內野手

出生地點： 中華民國臺灣省台東縣

最高學歷：國立清華大學運動科學系（休學）

經歷：

桃園縣錦興國小少棒隊

桃園市光明國中青少棒隊

新竹市立成德高級中學青棒隊

美國職棒亞利桑那響尾蛇（小聯盟，2019年－）

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