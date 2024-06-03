陳聖平有望報名中職選秀？經紀公司否認傳聞　今3打數未敲安槓龜

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陳聖平是在2020年以30萬美金加盟響尾蛇，更是新竹成德高中首位旅美的選手，但當時因遭遇新冠疫情，導致陳聖平在2021賽季才正式展開賽季。
本季陳聖平從2A開季，目前出賽19場累計64個打數，敲出11安、包括1轟、5分打點、打擊率.172、OPB（上壘率）為0.232、OPS（整體攻擊指數）為0.466，本季近況可說是十分低迷。
陳聖平續拚美職 暫時不回台發展
有相關人士透露，「陳聖平是從去年有返台發展的想法，更一度隨著富邦悍將一起練球」，但隨著本季陳聖平在響尾蛇2A擁有穩定的出賽數，近期恐怕已經打消返台打球的念頭。
雖然中華職棒各球團都有大致掌握陳聖平的近況，但在近日根據陳聖平經紀公司代表陳德倫表示，「目前沒有要選秀的想法，若有消息會告訴大家。」也間接讓這起消息暫時「見光死」。
陳聖平小檔案：
出生年月日：2000年10月27日（23歲）
身高體重：175公分75公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：內野手
出生地點： 中華民國臺灣省台東縣
最高學歷：國立清華大學運動科學系（休學）
經歷：
桃園縣錦興國小少棒隊
桃園市光明國中青少棒隊
新竹市立成德高級中學青棒隊
美國職棒亞利桑那響尾蛇（小聯盟，2019年－）