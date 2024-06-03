張柏芝「自認是一條狗」！爆為錢甘受辱 遭提告求償5285萬
44歲香港女星張柏芝過去曾出演周星馳電影《喜劇之王》打開知名度，2008年捲陳冠希「豔照門」事件後聲勢嚴重下滑，前年參加中國實境選秀節目《乘風破浪的姐姐2》再次翻紅。不過，細數張柏芝進入演藝圈後，不少藝人與經紀人都與她反目，前經紀人兼老闆余毓興近日推出全新單曲〈以犬之名〉，他在受訪時特別強調創作這首歌的目的，就是要揭發張柏芝當年為了4000萬簽約金，不惜甘心受辱「自認是一條狗」，拿到錢後就翻臉不認人，讓他氣得對張柏芝提告，並求償港幣1276萬元（約新台幣5285萬元）。
記者張一笙／綜合報導
根據香港媒體《星島頭條》報導，余毓興提到自己2011年時，決定出錢幫助張柏芝度過難關，是因為張柏芝當年為錢「自認是一條狗」，這時候的張柏芝在「豔照門」事件後陷入長時間沒什麼工作的窘境，此時張柏芝與謝霆鋒也正在鬧婚變，因此急需用錢。余毓興表示自己「愛狗如命」，因此有人願意以狗的名義宣誓效忠，他很快就被這種說法打動：「我一時感性，在三天内支付張柏芝4000萬簽約金救她於水火」。
余毓興與張柏芝約定的4000萬港幣，張柏芝必須出演4部指定電影，隔年余毓興又與她另外簽訂2部電影片約，並預支276萬港幣，未料張柏芝拿錢後就不認帳，導致余毓興的公司遭受損失。在多次協商無果後，余毓興決定在2020年向張柏芝提告，並且求償港幣1276萬元。
余毓興也提到，自己不奢望張柏芝會還錢，只是對於她忘恩負義的行為感到心寒，甚至覺得相當可恥，因此只能尋求法律途徑解決，並且推出新歌〈以犬之名〉來反諷張柏芝。張柏芝方面也透過工作室發表聲明，表示余毓興所創歌曲及言論均為虛假，嚴重不實，並已經委託律師對余毓興的侵權行為起訴，張柏芝也對余毓興曾在2014年以張柏芝經紀人的名義擅自對外簽約部分提出告訴。