謝金河喊「台灣沒ECFA不會怎樣」 郭正亮驚爆真相：只會講大話
中國6月15日起將取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協議中的134項關稅減讓，陸委會表示強烈抗議，不過財訊傳媒董事長謝金河表示，「即使沒有ECFA，台灣也不會怎麼樣。」對此，前立委郭正亮表示，台灣依賴大陸的市場那麼大、拿到順差那麼大，這話連民進黨都不敢講，就只有謝金河在講大話。
政治中心／綜合報導
郭正亮2日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，大陸1年出口到美國的總額，下降近2000億，「美國可以這樣搞政治，但是不是就把這種市場上的行為視為必然、天經地義，永遠都是如此？不要做夢了吧。」
郭正亮表示，別以為電子零組件全世界只有台灣會做，中國買不到，現在台灣賣給大陸所有的商品，1年出口將近3000億，每一項都可以被取代，中國可以用較差的產品，或者跟韓國買，就是不買台灣的。
郭正亮直言，台灣不要講大話，依賴大陸的市場那麼大，拿到順差那麼大，沒看到其他國家在講大話，就只有謝金河在講，連民進黨都不敢講。郭正亮也說，網路上還有一些學界、1450的人在吹牛，說中國非買台灣的產品不可，「不要做夢了，台灣出口到大陸的東西，有什麼是非買不可的，或是別的國家買不到替代用品的。」