黃仁勳台大演講「背板上有哪些公司」？全球與台灣近百家名單公開

謝金河喊「台灣沒ECFA不會怎樣」　郭正亮驚爆真相：只會講大話

▲中國6月15日起將取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協議中的134項關稅減讓。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲中國6月15日起將取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協議中的134項關稅減讓。（示意圖／NOWnews資料照片）

政治中心／綜合報導

中國6月15日起將取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協議中的134項關稅減讓，陸委會表示強烈抗議，不過財訊傳媒董事長謝金河表示，「即使沒有ECFA，台灣也不會怎麼樣。」對此，前立委郭正亮表示，台灣依賴大陸的市場那麼大、拿到順差那麼大，這話連民進黨都不敢講，就只有謝金河在講大話。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭正亮2日在節目《麥玉潔辣晚報》表示，大陸1年出口到美國的總額，下降近2000億，「美國可以這樣搞政治，但是不是就把這種市場上的行為視為必然、天經地義，永遠都是如此？不要做夢了吧。」

郭正亮表示，別以為電子零組件全世界只有台灣會做，中國買不到，現在台灣賣給大陸所有的商品，1年出口將近3000億，每一項都可以被取代，中國可以用較差的產品，或者跟韓國買，就是不買台灣的。

郭正亮直言，台灣不要講大話，依賴大陸的市場那麼大，拿到順差那麼大，沒看到其他國家在講大話，就只有謝金河在講，連民進黨都不敢講。郭正亮也說，網路上還有一些學界、1450的人在吹牛，說中國非買台灣的產品不可，「不要做夢了，台灣出口到大陸的東西，有什麼是非買不可的，或是別的國家買不到替代用品的。」

如何分析青鳥和小草群眾組成？王義川曝方法：膝蓋想也知道

立委罷免潮將現？郭正亮揭「藍營戰略」：集中猛攻這人

綠委罷免潮恐現？歷史哥點名「這2人」最危險　分析背後原因

立法院「消失的表決卡」回歸了！藍綠立委各自反應曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生