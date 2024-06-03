雨神休息1天！明起「鋒面、西南風」接力甩雨 端午連假天氣出爐
經過週末較強的鋒面系統後，今（3）台灣各地的雨勢較為趨緩，天氣相對穩定，不過降雨空檔不長，明（4）日開始水氣又會增加，後續搭配鋒面和西南風影響，一直到端午連假，台灣各地都將會是「時雨時晴」、較不穩定的天氣型態，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，特別要留意端午3連假水氣都較多，降雨範圍也較廣。
記者張志浩／綜合報導
臺灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天鋒面南移至巴士海峽，北方乾冷空氣移入，北台灣轉涼，清晨低溫在攝氏21至25度，白天的高溫也降為攝氏25至27度，體感涼爽舒適，其它地區的高溫仍可上探攝氏28至31度。
降雨部份，南部、東部、東南部地區及各地山區及天仍有殘餘水氣，白天會有些局部零星短暫陣雨機會，晚上則轉為多雲穩定；其它地區則為短暫陣雨後多雲的型態，「明天水氣再度增多，降雨將轉顯著，尤其是中南部山區特別要注意」。
針對後期天氣，賈新興也依照日期列點說明：
🟡週三（6/5）：清晨北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以北及中南部山區有局部短暫陣雨。
🟡週四（6/6）：清晨台中以南及新竹以北有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。
🟡週五（6/7）：台中以北有零星短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。
🟡週六（6/8）：午後嘉義以北及宜花有零星短暫雨。
🟡週日（6/9）：午後各地有局部陣雨或雷雨。
賈新興提醒，下週一至下週三（6/10至6/12）受西南風影響，整體水氣仍較多，端午節當天，要小心午後台中以南及宜花東有局部短暫雨。下週二清晨雲林以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三清晨西半部有局部短暫雨，午後各地有短暫陣雨或雷雨。