黃仁勳演講秀出「AI世界地圖」！觀眾驚見「1細節」：真的辱華了

雨神休息1天！明起「鋒面、西南風」接力甩雨　端午連假天氣出爐

▲明日開始水氣又會增加，後續搭配鋒面和西南風影響，一直到端午連假，台灣各地都將會是「時雨時晴」、較不穩定的天氣。（圖／記者葉政勳攝）
▲明日開始水氣又會增加，後續搭配鋒面和西南風影響，一直到端午連假，台灣各地都將會是「時雨時晴」、較不穩定的天氣。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

經過週末較強的鋒面系統後，今（3）台灣各地的雨勢較為趨緩，天氣相對穩定，不過降雨空檔不長，明（4）日開始水氣又會增加，後續搭配鋒面和西南風影響，一直到端午連假，台灣各地都將會是「時雨時晴」、較不穩定的天氣型態，氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興表示，特別要留意端午3連假水氣都較多，降雨範圍也較廣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺灣大學大氣科學博士林得恩指出，今天鋒面南移至巴士海峽，北方乾冷空氣移入，北台灣轉涼，清晨低溫在攝氏21至25度，白天的高溫也降為攝氏25至27度，體感涼爽舒適，其它地區的高溫仍可上探攝氏28至31度。

降雨部份，南部、東部、東南部地區及各地山區及天仍有殘餘水氣，白天會有些局部零星短暫陣雨機會，晚上則轉為多雲穩定；其它地區則為短暫陣雨後多雲的型態，「明天水氣再度增多，降雨將轉顯著，尤其是中南部山區特別要注意」。

▲今天鋒面南移至巴士海峽，北方乾冷空氣移入，各地的雨勢較為趨緩，天氣相對穩定。（圖／林老師氣象站）
▲今天鋒面南移至巴士海峽，北方乾冷空氣移入，各地的雨勢較為趨緩，天氣相對穩定。（圖／林老師氣象站）
針對後期天氣，賈新興也依照日期列點說明：

🟡週三（6/5）：清晨北海岸至基隆有零星短暫雨，午後苗栗以北及中南部山區有局部短暫陣雨。
🟡週四（6/6）：清晨台中以南及新竹以北有零星短暫雨，午後嘉義以北及宜花東有局部短暫雨。
🟡週五（6/7）：台中以北有零星短暫雨，午後山區有局部短暫陣雨。
🟡週六（6/8）：午後嘉義以北及宜花有零星短暫雨。
🟡週日（6/9）：午後各地有局部陣雨或雷雨。

賈新興提醒，下週一至下週三（6/10至6/12）受西南風影響，整體水氣仍較多，端午節當天，要小心午後台中以南及宜花東有局部短暫雨。下週二清晨雲林以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。下周三清晨西半部有局部短暫雨，午後各地有短暫陣雨或雷雨。

▲端午連假天氣較不穩定，西南風和鋒面影響，各地都要留意不定時的降雨。（圖／賈新興YouTube）
▲端午連假天氣較不穩定，西南風和鋒面影響，各地都要留意不定時的降雨。（圖／賈新興YouTube）

迎接短暫好天氣！吳德榮：早晚氣溫低　下波「全台有雨」時間確定

天氣預報／把握難得降雨空檔！今「北台灣轉冷」　嚴防9級強陣風

一週天氣出爐！全台「雨下到端午連假」　1圖看氣溫、降雨熱區

今全台防豪雨！北台灣午後雨彈抵達　氣象署揭「雨勢趨緩」時間

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載