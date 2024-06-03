連江縣莒光鄉推「海上看莒光」 全新體驗獨特海上觀光

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陳樂禮說，東莒和西莒各有特色，東莒以其壯麗燈塔和歷史遺跡聞名，而西莒則擁有美麗的海岸線和古樸漁村風光。這次活動不僅是一次視覺饗宴，還是一個深入探索莒光鄉歷史和文化的絕佳機會，歡迎遊客來體驗。
依據「海上看莒光」計畫，東莒將由猛澳港登船、西莒從青帆港出發，遊客若有興趣，可以透過報名表做選擇。天天開船，報名人數達15人（含）以上，即達到開船標準。若當天報名人數超過30人，將增開船班，每日限增開一班。將視每日天候與水位高低狀況，於下午14:30至17:00之間開船，帶領遊客享受1小時的海上觀光之旅，領略莒光鄉的自然風貌。
本活動優惠票價為200元，由於補助名額有限，額滿遊客仍可以原價向船公司報名行程。如需更多資訊或報名參加「海上看莒光」活動，或聯絡客服熱線。電話：0955-153916。電子郵件：touriarcadia@gmail.com
陳樂禮表示，每年馬祖秋遊活動都能吸引許多老兵重返莒光與戰友話當年，也有很多遊客一用返回莒光拍照，享受嚐美食拿好禮樂趣，已成為莒光島旅遊特色。相信，今年新增的活動，一樣能為當地居民和遊客帶來難忘的體驗，讓大家能夠從全新的角度欣賞莒光鄉的壯麗風光。