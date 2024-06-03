偵查佐遭踢爆外遇偷吃5年！喊話妻讓小三同住 正宮忍無可忍提告
曾任職高雄市警局六龜分局的柳姓偵查佐，與國中同學、薛姓女子發生婚外情，時間長達5年之久，柳姓偵查佐柳事後請調到台北市，薛女也也在分局附近租屋，與柳男同居一年多。柳妻發現後，因顧及孩子默默隱忍，卻發現丈夫行徑越來越誇張，甚至開口要薛女假日搬過來一起住。柳妻最後忍無可忍，向法院訴請離婚，並提告損害賠償。
記者林盈君／綜合報導
據了解，柳姓偵查佐與妻子、跟薛女，3人是國中同校同學，之後柳男與妻子於2015年結婚，2018年間，柳妻懷次女時轉調高雄某醫院當護理師，柳男也請調至高雄市警局，2021年8月間，柳男請調回台北市警局，柳妻則是留在高雄工作、帶小孩。
去年5月間，柳妻發現丈夫與薛女外遇，柳男才坦承與薛女交往5年之久。柳妻為了小孩選擇隱忍，甚至離職帶孩子北上想維繫婚姻，但發現丈夫無意與薛女分手，甚至攤牌直接說「我去她那裡過夜」，讓柳妻忍無可忍，離譜的是，柳男竟說出讓薛女一起搬來住等語，柳妻因而決定向柳提告、訴請離婚。
對此，柳男回應指出，與妻子感情不睦，雙方因婆媳等問題爭執多年，目前2人分居中，與薛女也早就分手。柳所屬單位表示，將展開調查並持續秉持勤教嚴管，若柳確實有違紀行為，將從嚴懲處，以維警譽，並加強內部管理。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110