Djokovic法網打到凌晨3時才贏！賽後抱怨：誰會在這時間打球？
塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）2日在2024年法國網球公開賽第3輪的賽事，打到當地時間凌晨3時7分才結束，喬科維奇終以7比5、6比7（6/8）、2比6、6比3、6比0淘汰義大利好手穆薩提（Lorenzo Musetti）。不過，這場4小時29分鐘大戰讓世界排名第一的喬科維奇追平費德瑞（Roger Federer）生涯大滿貫賽369勝紀錄。喬科維奇本來說：「我不想捲入這場論戰。」不過他後來還是忍不住說：「我認為某些事情本來可以用不同方式處理，」喬科維奇透露：「體能上，我是真的撐到極限了。多拍來回超過20拍，誰會在凌晨2時打球？」也抱怨一下主辦方。
記者吳政紘/綜合報導
史上最晚比賽 打到凌晨3時
喬科維奇跟穆薩提的比賽於當地時間昨天深夜10時45分之後才開始，歷時4小時29分鐘，這已經創下法網史上最長比賽時間的紀錄。
由於巴黎連續下了7天大雨，這讓比賽難以安排，主辦方也把一些比賽，塞在有屋頂的球場舉行，以避免賽事延宕，但這卻苦了原本要出賽的選手。
喬科維奇本來說：「我不想捲入這場論戰。」不過他後來還是忍不住，他說：「如果那是最後一場比賽，打到凌晨3時贏球不失為美事一樁。但事實並非如此。」
喬科維奇說：「體能上，我是真的撐到極限了。多拍來回超過20拍，在凌晨2時幹這事…誰會在凌晨2時打球？我們生涯幾乎不會在這種時間出賽。當時條件很惡劣，非常冷…你不太能靠發球輕鬆得分。」喬科維奇今晚10時將在16強戰對決阿根廷選手塞倫多羅（Francisco Cerundolo）爭奪8強門票。
由於喬科維奇已經是「BIG3」剩下，最令人期待的名將，是否有機會打破自己去年第三輪止步的狀況，也讓球迷十分期待。