半導體女王蘇姿丰戴招牌大鑽戒登場 秀超微第三代生成式AI處理器
「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」今（3）日登場，超微執行長蘇姿丰專題演講也在全球記者會後進行，她以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開COMPUTEX 2024序幕。她一上場就跟大家問好，大喊Good Morning，早安大家好，一身桃紅色外套與COMPUTEX logo相呼應，也顯得精神滿滿，招牌大鑽戒戴在手上，且兩手都戴上戒指，半導體女王氣勢非凡。
記者許家禎／台北報導
超微執行長蘇姿丰表示，過去電腦展都是各家廠商展示最新技術的時候，是科技圈盛事，但今年不太一樣，因為所有主題都圍繞AI，是今年電腦展最大最重要的事情。她在場上秀出超微最新Ryzen 9 9950X桌面版CPU，可用於遊戲個人電腦，預計7月上市。另外，她也亮出Ryzen最新的第三代生成式AI處理器以及第五代EPYC資料處理中心CPU，同時邀請微軟、HP、聯想等合作夥伴上台分享。華碩董事長施崇棠也現身站台力挺講述AI PC的特色與趨勢。
超微執行長蘇姿丰1日晚間搭乘私人飛機抵台，綜合媒體報導，當「蘇媽」被問及是否將與黃仁勳見面時，她面帶微笑簡短回應「將是一次很棒的會面」，除了今日的專題演講，6月4日及7日分別還有2個行程。
6月4日蘇姿丰將與廣達副董梁次震與雲達總經理楊騏令共同揭露雙方最新的AI與資料中心相關進展。6月7日蘇將受SEMI之邀，前往台南參與「南方半導體論壇-南方矽島.人才永續 之『南方半導體- AI 世紀對談』」，蘇姿丰將與宏碁董事長暨執行長陳俊聖展開對談。