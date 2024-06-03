費城76人要追大咖球星！鎖定目標包括詹皇、George等四位「巨星」

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76人想追Paul George 競爭球隊有尼克、魔術
《The Athletic》記者Shams Charania表示，「據我所知若Paul George無法與快艇達成合約共識，有興趣的潛在球隊包括奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克。」
其中76人想在休賽期追求Paul George可說是全聯盟都知道的事，根據記者Keith Pompey表示，「若洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，外界預期Paul George將投入自由市場，屆時76人將會展開火熱追求。」
「詹皇」也是潛在目標之一 76人想幹大事
隨著「詹皇」將高機率在今夏成為自由球員，記者Keith Pompey就表示，「費城76人除了關注Paul George的動向外，也格外注意LeBron James」。
其中「詹皇」經紀人Rich Paul在節目上也透露，「今年夏天我與LeBron James的想法是一致的，我們會跟以往一樣，做出對LeBron James最好的選擇。」此外《The Athletic》記者Shams Charania則指出，「LeBron James最多只會簽下2年合約。」