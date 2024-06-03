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費城76人要追大咖球星！鎖定目標包括詹皇、George等四位「巨星」

▲費城76人隊要追尋大咖球星，其中洛杉磯湖人隊「詹皇」LeBron James，也是其中目標。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人隊要追尋大咖球星，其中洛杉磯湖人隊「詹皇」LeBron James，也是其中目標。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

NBA費城76人在本季首輪系列賽遭到尼克以4勝、2敗淘汰，雖然76人當家中鋒Joel Embiid在系列賽，場均繳出33分、10.8籃板、5.7助攻的成績，但仍然無法帶領球隊晉級。76人總管Daryl Morey則是在季末記者會上表示，「將在休賽季引進一名巨星等級的球星」。其中在昨（2）日《費城詢問報》記者Keith Pompey指出，「我敢肯定76人會在自由市場上，或是透過交易至少引進一名頂薪球員，潛在目標包括「詹皇」LeBron James、Jimmy Butler、Paul George與Brandon Ingram。」

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根據記者Keith Pompey透露，「76人球團在今夏擁有6500萬美元的薪資空間，且在選秀大會上還擁有首輪16號籤，與次輪第41順位的選秀權，76人希望透過這些選秀資產，來為Joel Embiid與Tyrese Maxey尋找幫手。」

76人想追Paul George　競爭球隊有尼克、魔術

《The Athletic》記者Shams Charania表示，「據我所知若Paul George無法與快艇達成合約共識，有興趣的潛在球隊包括奧蘭多魔術、費城76人與紐約尼克。」

其中76人想在休賽期追求Paul George可說是全聯盟都知道的事，根據記者Keith Pompey表示，「若洛杉磯快艇不願意提供Paul George與Kawhi Leonard相同的頂薪合約，外界預期Paul George將投入自由市場，屆時76人將會展開火熱追求。」

「詹皇」也是潛在目標之一　76人想幹大事

隨著「詹皇」將高機率在今夏成為自由球員，記者Keith Pompey就表示，「費城76人除了關注Paul George的動向外，也格外注意LeBron James」。

其中「詹皇」經紀人Rich Paul在節目上也透露，「今年夏天我與LeBron James的想法是一致的，我們會跟以往一樣，做出對LeBron James最好的選擇。」此外《The Athletic》記者Shams Charania則指出，「LeBron James最多只會簽下2年合約。」

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