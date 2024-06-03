范瑋琪沉寂5年首選中國開唱！自認「回到家」 小粉紅：先表態
48歲女歌手「范范」范瑋琪2020年時因為在臉書上的「失言風波」，已經沉寂了將近5年。6月1日范瑋琪睽違5年重返舞台，首站選在中國南通舉辦的拼盤演唱會登場，范瑋琪在台上哽咽地表示：「我感覺好像，回到家的感覺。」不過小粉紅們似乎不買單，紛紛要范瑋琪「先表態再來」。
記者張一笙／綜合報導
范瑋琪2020年疫情期間，在臉書上因「失言風波」導致形象重創，原定去年要舉辦演唱會，未料受丈夫「黑人」陳建州的MeToo事件影響，期間又接連痛失父母、奶奶等至親，因此沉寂將近5年。
近日，范瑋琪出席中國南通舉辦的「夢之藍夢想音樂盛典」拼盤演唱會，睽違5年重新站上舞台，只見范瑋琪一身雪白，演唱她〈到不了〉等9首成名歌曲。范瑋琪在舞台上哽咽地表示：「我感覺好像，回到家的感覺，大概有5年沒有回來唱歌。你們給了我好大的勇氣，好大的面子！真的謝謝你們，感覺到你們對我的愛，還有，沒有忘記范范，謝謝你們！」
不少中國歌迷大讚范瑋琪當晚狀況極佳，歌聲也十分動聽：「還是有唱功在的」、「舞台狀況極好」、「開口瞬間還是原來的范范」、「希望范范早日開專場演唱會」，不過也不乏有負面留言，不少小粉紅表示要范瑋琪「先表態再來」。