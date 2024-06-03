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范瑋琪沉寂5年首選中國開唱！自認「回到家」　小粉紅：先表態

▲范瑋琪睽違5年重返舞台，首選中國開唱，在舞台上哽咽地說出：「我感覺好像回到家」，不過仍有不少小粉紅不賣帳，要范瑋琪「先表態再說」。（圖／翻攝自微博）
▲范瑋琪睽違5年重返舞台，首選中國開唱，在舞台上哽咽地說出：「我感覺好像回到家」，不過仍有不少小粉紅不賣帳，要范瑋琪「先表態再說」。（圖／翻攝自微博）

記者張一笙／綜合報導

48歲女歌手「范范」范瑋琪2020年時因為在臉書上的「失言風波」，已經沉寂了將近5年。6月1日范瑋琪睽違5年重返舞台，首站選在中國南通舉辦的拼盤演唱會登場，范瑋琪在台上哽咽地表示：「我感覺好像，回到家的感覺。」不過小粉紅們似乎不買單，紛紛要范瑋琪「先表態再來」。

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▲范瑋琪2020年因在臉書上飆罵「狗官」導致形象重創，原定去年要舉辦個人演唱會又遇到老公「黑人」陳建州性騷事件，導致演唱會取消，近期有歌迷發現范瑋琪沉寂4年後準備全面復出，首先就是前往中國音樂節參加拼盤演出。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
▲范瑋琪沉寂近5年，終於重新站上舞台。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
范瑋琪2020年疫情期間，在臉書上因「失言風波」導致形象重創，原定去年要舉辦演唱會，未料受丈夫「黑人」陳建州的MeToo事件影響，期間又接連痛失父母、奶奶等至親，因此沉寂將近5年。

近日，范瑋琪出席中國南通舉辦的「夢之藍夢想音樂盛典」拼盤演唱會，睽違5年重新站上舞台，只見范瑋琪一身雪白，演唱她〈到不了〉等9首成名歌曲。范瑋琪在舞台上哽咽地表示：「我感覺好像，回到家的感覺，大概有5年沒有回來唱歌。你們給了我好大的勇氣，好大的面子！真的謝謝你們，感覺到你們對我的愛，還有，沒有忘記范范，謝謝你們！」

▲范瑋琪4月初的時候在臉書預告將有新作品要推出，但被台灣粉絲們刷了一排：「大牙加油。」（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
▲不少中國歌迷紛紛大讚范瑋琪當晚舞台表演狀況極佳。（圖／翻攝自范瑋琪臉書）
不少中國歌迷大讚范瑋琪當晚狀況極佳，歌聲也十分動聽：「還是有唱功在的」、「舞台狀況極好」、「開口瞬間還是原來的范范」、「希望范范早日開專場演唱會」，不過也不乏有負面留言，不少小粉紅表示要范瑋琪「先表態再來」。

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