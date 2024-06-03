黃仁勳演講精華！「7重點」一文看懂：AI防天災、台灣是世界支柱

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃仁勳透過影片展示NVDIA的Earth-2「數位孿生模型」，數位孿生是一種反映真實世界的模型，預測地球未來變化，避免天災發生，更了解氣候變遷對人類影響。
在台灣的中央氣象局，已經用這些模型預測颱風登陸地點，接下來可以模擬建築物周圍氣流，預測像是「下沖」現象，了解是否可能損壞街道或影響行人，透過AI模型建立的數位孿生地球，未來能更精準地預測天氣和氣候變遷帶來的危害，黃仁勳強調：「這是連續性的預測，且不需耗費太多電力，因為AI都已經訓練好了。」
◼︎重點2：ChatGPT誕生背後推手
黃仁勳提到，2012年AI研究人員發現CUDA的潛力，這是NVIDIA第一次接觸到人工智慧。現在因為資料量和運算能力的增加，使得深度學習從不可能變成可能。而隨著更多資料、更大的網路和更好的運算能力，讓深度學習的潛力無限。2016年將全球第一台超級電腦交給了OpenAI。
2022年11月OpenAI的ChatGPT 正式開放給民眾使用，短短5天內就有100萬人使用，2個月達到1億用戶，黃仁勳說「是歷史上成長速度最快的應用程式，原因很簡單，就是非常容易使用。」，他自己也會使用ChatGPT哪裡有夜市，且再次提及通化夜市裡有他很喜歡的水果攤，並強力行銷希望大家都去找那間水果攤。
◼︎重點3：AI更像人
輝達的「推論微服務」已和許多大型應用程式連結，藉由AI強化客服品質。現階段，人類和AI的互動感受，正逐漸接近「人與人」互動。這類AI稱作「數位人類」，目標是讓AI給人的感覺更溫暖、更具同理心。但數位人類必須跨越的巨大鴻溝就是「現實感」。
在展示的影片中可以發現，AI可呈現高度逼真的人類外貌，未來將會廣泛應用在客服、廣告和遊戲，可以成為室內設計師、醫生、品牌大使等。
◼︎重點4：AI知道我們在問什麼
所謂「物理定律AI」，是讓AI理解人類世界，黃仁勳解釋，就是AI知道我們在問什麼問題、做什麼事情。由物理AI驅動的機器人，更能融入人類生活Omniverse開發平台，用於建立操作系統、創建物理AI，可協助機器人學習如何成為機器人，並最大限度地減少模擬與現實之間的差距。黃仁勳強調，機器人和AI時代來臨。
◼︎重點5：台廠推動下一波AI發展
黃仁勳更聯手9家台廠，打造輝達最新世代GPU架構 Blackwell處理器系統，幫助企業建立AI工廠和資料中心，推動下一波AI發展。黃仁勳認為，下一波工業革命已經到來，企業和輝達合作，將傳統資料中心改為加速運算技術，同時也開始建立新型資料中心，成為「AI工廠」來生產新的產品。
◼︎重點6：下一代GPU架構Rubin 搶先看
黃仁勳今天在主題演講中表示，輝達產品都有開發代表，是機密，很多員工都不知道，不過，他隨後透露Blackwell後下一世代GPU平台，代號「Rubin」此話一出，瞬間引起現場觀眾高度關注。Rubin將搭載高頻寬記憶體HBM4，將於2025年第4季量產，2026年推出。
◼︎重點7：濃濃台灣味
黃仁勳演說開場背景秀出台灣地圖及合作供應鏈廠商名稱，並表示輝達和台灣「緊緊相連」在一起，並誇讚台灣是「無名英雄，世界的支柱」、「台灣與輝達的合作，創造了世界AI的起點」。演講結束後更用了以一段影片表達對台灣供應鏈夥伴的支持，秀出圍繞著許多輝達合作夥伴名字的台灣地圖。