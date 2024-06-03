賴清德520沒提「這2點」 學者驚呼可怕：若戰爭發生會沒完沒了
總統賴清德520就職時表示中華民國與中華人民共和國互不隸屬，中共隨後無預警宣布舉行利劍環台軍演，近日更出手將取消《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）協議中的134項關稅減讓。對此，長期研究兩岸關係的淡江大學榮譽教授趙春山指出，真正令人惶恐的是賴清德在就職典禮沒有講的東西，包括沒提到中華民族、兩岸關係條例，且民族問題若升高到台灣內部沒有統一的作戰思想，兩岸真的開戰後，恐有一半的人不願意為賴政府打仗。
政治中心／綜合報導
趙春山在節目《cti talk網路論壇》表示，賴清德就職後，中國武統聲音越來越大，不過主調仍是和平統一，「不戰而屈人之兵」在中國決策者心中，仍是很重要的想法。
趙春山指出，中國近日取消ECFA早收清單中134項產品的關稅減讓，而在11月美國總統大選前還有許多手段，比如ECFA和接二連三的法律戰、認知戰、經濟戰，對中國來說，這些成本都比軍事手段小，因此要解決台灣問題，不需要馬上就用軍事手段。
趙春山說，真正令他惶恐的是「賴清德沒有講的地方」，賴清德的就職演說內容沒提到中華民族、兩岸關係條例，這會讓中國覺得台灣是外人，雙方有文明衝突、非我族類，「未來若發生戰爭，中國人不打中國人，但最後台灣不是中國人，那就沒完沒了。」趙春山說，他之所以惶恐，是因為民族認同問題已經升高到台灣內部根本沒有統一的作戰意志，包括國會吵鬧、每件事情都被說與中共有關，內部完全無法整合，這樣的情況下，中國也不需要打仗，畢竟台灣內部都亂成這樣了，萬一戰爭真的發生，「會不會有一半的人不替你（賴政府）打仗？」