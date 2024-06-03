五月天30場北京鳥巢演出結束！阿信丟震撼彈：進入休息階段

楊謹華《浪姐５》爆淘汰！現身機場下身失蹤太性感　素顏狀態掀議

▲46歲台灣女星楊謹華參加陸綜《乘風2024》遭淘汰，被目擊現身機場，下身失蹤的穿搭性感，素顏狀態更意外掀起熱議。（圖／楊謹華臉書）
▲46歲台灣女星楊謹華參加陸綜《乘風2024》遭淘汰，被目擊現身機場，下身失蹤的穿搭性感，素顏狀態更意外掀起熱議。（圖／楊謹華臉書）

記者吳昕蓓／綜合報導

46歲台灣女星楊謹華近日參加陸綜《乘風2024》（《浪姐5》）引發關注，她在第二次公演時表演〈神奇〉，僵硬的肢體動作遭酸像孫悟空，她也高EQ回應，「有像耶！」在最新一集中，她搭檔女星王琳表演卻遭到淘汰，讓許多粉絲十分不捨，她在機場的身影也被網友捕捉到，只見她身穿寬鬆「男友襯衫」，露出大長腿，素顏狀態掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲楊謹華母親節發文掀起熱議。（圖／楊謹華微博）
▲台灣女星楊謹華近日參加陸綜《乘風2024》（《浪姐5》）引發關注。（圖／楊謹華微博）
楊謹華儘管是以精湛演技為人所知，卻一直有個唱跳夢，因此決定參加《乘風2024》，然而節目播出後，一度傳出她的鏡頭太少，惹得粉絲心疼直呼：「楊謹華當初就不應參加，真的讓人好心疼」，隨著她在節目中被淘汰，還有網友感嘆：「楊謹華都淘汰了，這節目不想看了」，足見她的超高人氣，精彩表現更是圈粉無數。

楊謹華被淘汰後，被目擊一身輕便現身長沙機場，只見她戴著鴨舌帽，身穿粉紅色寬鬆襯衫，以下身失蹤的姿態被捕捉，露出一雙不科學的大長腿，看起來十分率性，卻遮掩不了她的明星氣質，發文網友忍不住驚呼：「敗犬女王的女主角楊謹華是在長沙嗎？剛在機場買咖啡碰到一個長得超級像她的女生，周圍還有一些粉絲。」

▲
▲楊謹華被淘汰後，被目擊一身輕便現身長沙機場，只見她戴著鴨舌帽，身穿粉紅色寬鬆襯衫，以下身失蹤的姿態被捕捉。（圖／翻攝自微博）
▲▼楊謹華的舞步被說像孫悟空。（圖／YouTube）
▲楊謹華的舞步被說像孫悟空，她仍正向面對。（圖／YouTube）（圖／YouTube）
貼文在微博上瘋傳，引來不少網友回覆：「她在乘風破浪呀！」、「是的，她最近參加了浪姐，很大機率是她欸！」事實上，楊謹華在《乘風2024》中也曾因為表現引發爭議，被網友酸：「謹華妳去跳這什麼孫悟空舞啦？好好演戲不好嗎？」但她始終正向面對，努力模樣也備受肯定。


楊謹華跳舞被虧「像孫悟空」要她好好演戲！釣出本尊高EQ回應

楊謹華結婚6年懷孕了？一句「祝自己母親節快樂」粉絲暴動

影／蕭亞軒是回不去的友情？楊謹華笑喊想太多：朋友就是上車下車

楊謹華被要求「跟工作人員試吻戲」不想被看不起　慘遭換角淚崩

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載