楊謹華《浪姐５》爆淘汰！現身機場下身失蹤太性感 素顏狀態掀議
46歲台灣女星楊謹華近日參加陸綜《乘風2024》（《浪姐5》）引發關注，她在第二次公演時表演〈神奇〉，僵硬的肢體動作遭酸像孫悟空，她也高EQ回應，「有像耶！」在最新一集中，她搭檔女星王琳表演卻遭到淘汰，讓許多粉絲十分不捨，她在機場的身影也被網友捕捉到，只見她身穿寬鬆「男友襯衫」，露出大長腿，素顏狀態掀起熱議。
記者吳昕蓓／綜合報導
楊謹華儘管是以精湛演技為人所知，卻一直有個唱跳夢，因此決定參加《乘風2024》，然而節目播出後，一度傳出她的鏡頭太少，惹得粉絲心疼直呼：「楊謹華當初就不應參加，真的讓人好心疼」，隨著她在節目中被淘汰，還有網友感嘆：「楊謹華都淘汰了，這節目不想看了」，足見她的超高人氣，精彩表現更是圈粉無數。
楊謹華被淘汰後，被目擊一身輕便現身長沙機場，只見她戴著鴨舌帽，身穿粉紅色寬鬆襯衫，以下身失蹤的姿態被捕捉，露出一雙不科學的大長腿，看起來十分率性，卻遮掩不了她的明星氣質，發文網友忍不住驚呼：「敗犬女王的女主角楊謹華是在長沙嗎？剛在機場買咖啡碰到一個長得超級像她的女生，周圍還有一些粉絲。」
貼文在微博上瘋傳，引來不少網友回覆：「她在乘風破浪呀！」、「是的，她最近參加了浪姐，很大機率是她欸！」事實上，楊謹華在《乘風2024》中也曾因為表現引發爭議，被網友酸：「謹華妳去跳這什麼孫悟空舞啦？好好演戲不好嗎？」但她始終正向面對，努力模樣也備受肯定。