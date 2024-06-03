藍白聯手修《財劃法》 卓榮泰：願意開放討論但有重要原則
繼國會改革法案後，藍白下一步將鎖定《財政收支劃分法》修法，要求中央釋出15％稅收、約5133億元給地方縣。對此行政院長卓榮泰今（3）日表示，自己來自地方議會，很清楚地方政府在經營上的問題與心情，但中央和地方始終要保持合作的關係，針對《財劃法》願意討論，但一定要站在中央地方互補、互相支撐的原則。
記者陳威叡／台北報導
卓榮泰表示，大家都知道他來自地方議會，因此很清楚地方政府在經營上問題跟心情，不過中央和地方始終要保持合作的關係，考量國民平等以及地方均衡發展，2024年中央補助給地方，包括統籌分配稅款有4043億元、一般補助款有2303億元，兩個加起來2024年中央補助地方有6300多億元，其他還有包括前瞻基礎建設，當中的水資源、交通建設、城鄉建設等等，那個都還不計算在內。
卓榮泰指出，另外還有其他包括長照經費補助，這個都遠遠超過現在討論的數目，但中央與地方一定要站在互相幫忙的立場，而不是包圍，只有互相的支撐，中央用全國的高度的角度來看，才能夠在公平性、合理性，以及維護中央政府韌性，多重的考慮之下，做最好的財政規劃。
卓榮泰說，《財劃法》多年來有一些討論，但是從沒有結論，政院願意討論，但一定要站在中央地方互補、互相支撐的原則下，才能夠廣納地照顧到全國每一個縣市、每一個人民，而不讓它產生地方的落差，也不讓它產生建設上的不足，所以願意開放討論，但是重要的原則希望大家能夠理解。