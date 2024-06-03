陽岱鋼、王柏融前隊友杉谷拳士來台！6/15賽前將為富邦悍將開球

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在台灣擁有高人氣的北海道日本火腿鬥士，首度與中華職棒球隊聯名，和日本職棒太平洋聯盟共同帶來原汁原味的日職棒球體驗給悍將家人們！日本火腿鬥士人氣OB球星杉谷拳士將在15日來到富邦悍將新莊棒球場，效力火腿隊期間以超級工具人站穩球隊要角，還曾創下同場比賽左右開弓而敲擊出全壘打的珍貴紀錄，場邊的杉谷各種搞怪更是隊友和球迷們的開心果，雖然不是杉谷拳士第一次來到台灣，卻是首度來到中華職棒比賽，15日賽前為悍將比賽開球加持。
棒球場邊最美麗嬌點，怎麼可以少了啦啦隊女孩，以狐狸舞在全球爆紅的「FIGHTERS GIRL」，隊長西崎光帶領塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理共4位人氣女孩來到台灣，4人的首次海外應援就將獻給富邦悍將，主題日兩天將和台灣最頂啦啦隊Fubon Angels帶來夢幻共演，一起體驗新莊大舞廳的環形舞台，日式應援與台式應援蹦出新滋味，當然還有原汁原味的狐狸舞，可愛來襲錯過可惜。
16日賽前更將由前FIGHTERS GIRL成員、現任「F VILLAGE大使」滝谷美夢為悍將開球，出生北海道札榥市的滝谷美夢曾經是FIGHTERS GIRL的人氣成員，大眼睛和迷人笑容的她深深擄獲球迷的心，更因為可愛的狐狸舞圈粉無數，今年滝谷美夢轉任F VILLAGE大使，持續帶給來到火腿主場的球迷們更多能量與活力，這次也將來到台灣與粉絲們相見。
北海道日本火腿鬥士的朋友們來到台灣，更要在場外舞台與悍將家人近距離相見！15日賽前人氣OB球星杉谷拳士舉辦簽名見面會，只要當天至G-STORE商品旗艦店消費最終消費金額達 $3,000 即可獲得簽名會參加券一張，限量35名發完為止；16日賽前則由「F VILLAGE大使」滝谷美夢領銜，與「FIGHTERS GIRL」成員共同出席拍照會，當日至G-STORE商品旗艦店最終消費金額達 $2,000 即可獲得拍照會參加券一張，限量80名發完為止，更多活動詳情請上富邦悍將官方粉絲團查詢。