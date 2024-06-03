王義川自爆手機監控人民！白委批全政府救一人是「亡國之兆」

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針對王義川自爆用手機監控人民，民眾黨立院黨團總召黃國昌嘆說說，「我已經不知道怎麼評論。」
林國成則表示，全黨救一人情有可原，整個政府救一人就是一個「亡國之兆」，現在問題不是個人資料保護，也不是商業行為的問題，而是今天開這個會議三、四個單位都推個一乾二淨，這是政府的危機，個資保護法保護法很簡單，王義川所提供的是比對，也可以分辨那些人參加519 、哪些人參加青鳥等都可以分析，這很明顯，這資料從哪邊來是大家要去追。
林國成說，王義川明知道你就把事實講出來，不然你就告訴全民「是我胡扯」，這就解決， 你還在那邊硬凹，今天民主國家沒有必要造成不必要的監控人民行動，除了總統賴清德說「我賴清德執政不是民主國家」，回到警總時代，回到綠色恐怖，這是政府要查，為何還放縱王義川在那邊唬爛，全民要看清楚現在的執政黨就是這麼爛，全民看清楚民進黨是怎樣的政府。
民眾立委張啟楷說，潘朵拉盒子掀開了，真相越來越清楚，必要時要組成專案小組約訪把真相說清楚，侵犯個人隱私這是非常嚴重的事，王義川可以說是神明附身，但是凡走過留下痕跡，包含三大電信有沒有做比對，一定有留下痕跡，有沒有交給民進黨、交給王義川數據都躲不掉。