讓他升！李灝宇手感火燙掃本季第8轟　連2戰敲全壘打可望直升3A

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此戰李灝宇擔綱球隊第3棒鎮守二壘，首打席就掃出左外野大號2分砲率隊先馳得點，此轟也成為本場的勝利打點，但可惜李灝宇在掃出全壘打後，後面4次上來打擊都熄火，更季全場5次上場打擊，敲出1安、包括1轟、貢獻2分打點，賽後打擊率為0.274。
李灝宇近期可說是手感火燙，不僅連2場比賽都有開轟演出，更連續8場比賽敲出安打，目前李灝宇目前的全壘打產量，有望創下旅美生涯新猷，目前李灝宇單季最多轟是2022賽季的9轟，在本季十分有望追平自己的紀錄，更有望將單季全壘打產量持續堆高。
近況火燙！李灝宇本季有望前往下一層級磨練
去年球季李灝宇飽受傷勢弱苦，整季只有75場出賽，打擊率為0.273、長打率為0.399，對於本季的起許，李灝宇日前就透露，本季的目標就是保持健康，證明自己是一位能打完整季的球員。
根據大聯盟官網分析表示，「李灝宇是一位能運用球場，並敲出扎實平飛球的全方位打者，在去年的賽季中，比前年的賽季出現了更多的推打，但也減少了在力量上的發揮，球探認為老虎球團對於李灝宇，並沒有讓他快速上到大聯盟的壓力，因此有時間可以好好培養他，讓他在打擊區上提升擊球力量，但保持健康將會是一個重最要的關鍵。」
以目前李灝宇的表現，若不要有傷勢出現或是大低潮，十分有機會在本季登上3A，更有望在9月球隊名單擴編時登上大聯盟。