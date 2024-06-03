Juan Soto雙響砲發威！還追平上古神獸超狂紀錄　洋基7：5勝巨人

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此戰洋基在首局上就開啟攻勢，靠著Juan Soto掃出本季第16轟右外野陽春砲幫助球隊先馳得點，但巨人打線則在2、3、4局給予火力反擊皆各攻下1分，前4局打完由巨人取得3：1領先。
進到5局上洋基靠著Alex Verdugo在滿壘時掃出右外野邊線二壘安打，一舉幫助球隊攻下2分追平戰局，洋基在5局結束將比分追成3：3平手。其中此戰雙方先發投手皆投不滿5局就退場，洋基先發Nestor Cortes僅投4.1局失3分退場，教士先發Blake Snell則是主投4.2局失3分退場。
Soto 2分砲助陣 率洋基逆轉收5連勝
雙方平手僵局並沒有維持很久，巨人打線在6局下開啟攻勢，靠著Heliot Ramos在滿壘時掃出左外野安打攻下2分，反觀洋基打線在6、7、8局皆遭到巨人牛棚封鎖一分未得。
但比賽進入9局上風雲變色，洋基先是靠著Anthony Volpe在一壘有人時掃出三壘安打追回1分，再靠著Juan Soto掃出本季第17轟右外野2分砲幫助球隊逆轉戰局，隨後Giancarlo Stanton則是在得點圈時補上場地二壘安打再添加1分，終場洋基就以7：５逆轉巨人，收下近期5連勝。
Soto今天上演單場雙響砲，這是他生涯第20場至少雙響的比賽，根據大聯盟數據專家Sarah Langs指出，史上在26歲前就累積20場雙響比賽的只有4人，索托追平卓斯基（Hal Trosky）的20場，僅落後馬修斯（Eddie Mathews）的21場與歐特（Mel Ott）的24場。
Soto賽後在場邊受訪表示，9局上半當下他的打擊心態很簡單，「我只是設法把球打到空中，Anthony Volpe已經在三壘了，他有腳程，我只是想把他送回來追平比分。」