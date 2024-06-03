狄鶯突鬆口要離婚！多年老友曝內幕：孫鵬態度放軟已向女方道歉了
資深藝人狄鶯與孫鵬的兒子孫安佐，日前被爆出在泰國吸食大麻之後神智不清，除了擅闖民宅之外，還做出裸露下體等失控行為，3度遭到當地警方逮捕，事後已和屋主順利和解，狄鶯也在5月9日將孫安佐帶回台灣。沒想到，近日卻有媒體報導，狄鶯說兒子是被下蠱才會做出這些奇怪行徑，甚至不滿大姑排斥孫安佐，還揚言要跟孫鵬離婚，而狄鶯的好友伍宗德也針對此事再爆內幕，引起各界關注。
記者洪生儒／綜合報導
孫安佐昨（2）日受訪時被問到狄鶯打算跟孫鵬離婚的事，他則表示：「只要媽媽開心就好。」也強調自己已經跟狄鶯和解，但還是相當不滿孫鵬在背後對他所做的事，讓他感到蠻無言，並指控孫鵬沒經過他同意，在房間裡面放符水，甚至直接向對方喊話：「爸！拜託別做偷雞摸狗的事情，你有種好歹直接跟我說。」
而根據《三立新聞網》報導，跟狄鶯、孫鵬有著30年好交情的朋友伍宗德透露，狄鶯的情緒目前很緊繃，尤其孫安佐的行為脫序又離譜，還頻出妄言。不過，伍宗德認為狄鶯跟孫鵬不會離婚，只是在發洩不滿的情緒，也透露孫鵬其實夠成熟，對這件事態度有放軟，也向狄鶯安撫致歉了。伍宗德也指出：「關鍵人物就在於孫安佐，只要他越脫序，狄鶯就越崩潰。」他也希望孫安佐不要再惹事，別再讓他父母受苦。
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