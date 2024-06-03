過去地方政府沒這麼窮！解決預算短差 盧秀燕拜託江啟臣修財劃法
在野黨聯手推動修正《財政收支劃分法》，台中市長盧秀燕表示，這是所有地方政府多年的共同心願。過去地方政府沒這麼窮、預算短差沒這麼大，25年前的修法，從地方拿太多錢供應中央，造成各縣市自有財源不足及預算短差。她當場拜託立法院副院長江啟臣推動修法。江啟臣認為稅收取之地方就該用之地方，現在新國會三黨不過半，更有機會就《財劃法》達成共識。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（3）日上午與江啟臣出席台中市石岡托嬰中心開幕典禮，媒體問及立法院財政委員會5日將排審《財劃法》修正草案的看法。她表示全力支持，並表示這是所有地方政府多年的共同心願。
盧秀燕說，過去地方政府沒有這麼窮、預算短差沒這麼大，原本財劃法統籌分配款由中央留60％、地方40％；可是25年前中央片面修法，將地方40％降到25％，把15％拿到中央去變成75％，造成每個縣市自有財源不足及預算短差。
盧秀燕認為，從地方拿太多錢供應中央並不合理，20多年來地方政府都希望修法，至少恢復到原來的6比4，因為這些錢都是地方人民所繳，現在的比例對地方來講非常不公平。她相信無論藍綠地方政府都有共識，修《財劃法》並非要跟中央多要錢；而是希望將25年前地方政府擁有的至少40%拿回來。
盧秀燕當場拜託江啟臣推動修法。江啟臣表示修法已經拖很久了，很多立委都希望趕快處理，但各種版本草案，中央和地方不容易達成共識，新國會三黨不過半，更有機會達成共識。
江啟臣說，稅收取之於地方就該用之於地方，更何況人民、鄉親都在地方，國家稅收本就要回歸地方，以適當的分配比率解決地方財政不足問題。