財劃法修正遲未見政院版！藍白批推拖　財長：要凝聚共識沒時間表

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莊翠雲則回應，要徵詢各界意見擬聚共識，過去5度提出過《財政收支劃分法》都沒完成，就因沒共識，所以，這次必須要擬聚地方政府意見，釐清各指標要有具體定義，釐清後會再開會。至於何時可完成？她強調，對於大院審議予以尊重，但沒共識之下，時間是沒有意義的，相關指標分配公式還是要擬聚共識。
民眾黨立委黃國昌也批評，民進黨在野時主張修財劃法，蔡英文任內2015年也主張修法，賴總統在2018年時任院長時也承諾要提政院版本，但過去8年民進黨執政對財劃法修法都跳票，中央統籌分配稅款占國稅比例逐年下降，一般補助款占國稅比例2020年來逐年減少，中央挹注地方財源占國稅比例同樣從2020年逐年降低。
國民黨立委王鴻薇亦指出，綠營執政首長也非常希望財劃法修正，因為真的太久沒修正，但行政院及財政部就是按兵不動，能拖就拖，這就是中央的「陽謀」，不能因不提財劃法就不修正，目前國稅成長率非常高，這10年達1倍以上，地方稅成長率偏低，造成靠地方稅收不足以因應，現在選舉中央開很多支票，很多地方買單，造成每到選舉。
莊翠雲則強調，並沒有在拖，也有跟行政院長卓榮泰討論，只是分配公式要先凝聚共識，行政院版本要有共識才能提出，有版本沒共識就無法成就，過去5年曾提出修法，就是因為沒有共識，目前要做的就是凝聚共識。
民進黨立委郭國文質詢則指出，根據主計總處統計，去年各地方政府的預算缺口大約560億，但根據國民黨團提案，地方會從中央搶超過5000億，民眾黨則要搶約3000億，顯然跟地方實際需求不吻合，更可能面臨錢太多，預算無法消化的問題。他更發現藍白法案的共通點就是要圖利自己人，國民黨的版本設下「蔣萬安條款」，無條件給首都3%預算，大約是250億，但台北市已經錢多到不知道怎麼花，這樣的修法只會加劇地方政府間的貧富差距。另外，根據國民黨版本，要求高達67%的預算數要依照人口分配，人口最多的新北市被視為最大贏家，因此稱呼為「侯友宜條款」。
至於民眾黨，郭國文也認為有獨厚高虹安執政的新竹市，修法內容要求，營業所得稅5%稅金直接給收稅的地方縣市。但以台積電為例，竹科、南科、中科都有工廠，甚至南科產值超越新竹，但由於台積電總公司設在新竹，等於南科、中科的功勞由高虹安通吃。
郭國文強調，國民黨提出的版本根本是「厚首都、厚雙北」、「厚國民黨執政，輕民進黨執政」，國民黨及民眾黨提修正的唯一正當性就是「應該修法」，但財劃法不能亂修。莊翠雲也坦言，以人口數做很重指標，確實會變成人口多的地方，分配會更大，中央統籌分配目的在調整盈虛，即在水平分配上要能調整營虛及均衡發展。
郭國文表示，藍白希望財劃法修法擺脫搶錢法案的罪名，那就把地方財政4法包括財劃法、地方制度法、地方稅法通則、公債法共同納入討論，此主張也獲得莊翠雲的認同，認為應該擴大討論才能達到改善地方財政自主性的作用。