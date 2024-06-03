啃老男討嘸100元！冷血推老母親4樓陽台摔死 上訴遭駁判無期定讞
2022年3月間，新北市板橋區發生弒母人倫慘案，39歲的黃姓男子無業在家啃老，某日因向老母親索討100元不成，憤怒之下竟將老母親從4樓陽台推下，導致其重傷身亡。黃男落網之後，還向警方辯稱「母親自己跳下」，案經法院一二審，均判處黃男無期徒刑，案件上訴最高法院，3日最高院駁回上訴，全案定讞。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃男過去有多項前科，曾搶劫銀樓遭判刑入獄，出獄後找不到工作，又染上酗酒惡習，常為錢與父母爭吵。之後黃父過世，黃男常對母親施暴，黃母因此向法院聲請家暴保護令。未料保護令期限還沒過，黃男於2022年3月間某日晚間，因向母親索討100元遭拒，2人爆發激烈口角，黃男竟徒手將母親推落4樓陽台，黃母因大量出血、多處骨折送醫不治。
黃男被警方逮捕後，起初還謊稱「母親要跳樓」，但經檢警追查後戳破黃男謊言，黃男才改口稱討錢不成，拉扯間不小心將母親推落陽台。但檢方不採信其說詞，依家暴殺人罪嫌提起公訴。案經法院審理，認定黃男因精神鑑定為接近智能不足，同時有酗酒、思覺失調症等，依殺害直系血親尊親屬罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。3日最高法院駁回上訴定讞。
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