蘇姿丰同台華碩施崇棠！搭載超微新型處理器的Zenbook將於7月上市
超微執行長蘇姿丰今（3）日打頭陣在「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」發表演說，會中與多名國際大咖同台，包括華碩董事長施崇棠也現身，宣布搭載超微第三代Ryzen AI處理器的新款 Zenbook將於7月上市。
記者鄭妤安/台北報導
「台北國際電腦展COMPUTEX 2024」今日登場，超微執行長蘇姿丰專題演講也在全球記者會後進行，她以「高效能運算邁向AI時代」為題，揭開COMPUTEX 2024序幕。她一上場就跟大家問好，大喊Good Morning，早安大家好，一身桃紅色外套與COMPUTEX Logo相呼應，也顯得精神滿滿，招牌大鑽戒戴在手上，且兩手都戴上戒指，半導體女王氣勢非凡。
超微執行長蘇姿丰表示，過去電腦展都是各家廠商展示最新技術的時候，是科技圈盛事，但今年不太一樣，因為所有主題都圍繞AI，是今年電腦展最大最重要的事情。她在場上秀出超微最新Ryzen 9 9950X桌面版CPU，可用於遊戲個人電腦，預計7月上市。
另外，她也亮出Ryzen最新的第三代生成式AI處理器以及第五代EPYC資料處理中心CPU，同時邀請微軟、HP、聯想等合作夥伴上台分享。華碩董事長施崇棠也現身站台力挺講述AI PC的特色與趨勢。
施崇棠大讚蘇姿丰是電腦產業的傳奇人物，同時又是台灣的驕傲，並宣布將推出一系列AI PC的尖端技術，遍及各產品組合，包括搭載超微第三代Ryzen AI處理器的全新ZenBook，同樣也將在7月上市，另外還有ProArt、VivoBook, Asus TUF和ROG筆電等新產品也將相繼推出。