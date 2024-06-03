假日當學生在家充電！盧秀燕被黃仁勳圈粉：台灣值得AI產業投資
輝達執行長黃仁勳昨天在台大體育館發表AI主題演講風靡全台，台中市長盧秀燕昨晚在家邊收看邊作筆記，今早受訪時表示，自己經歷過台灣經濟起飛的時代，清楚知道新的工業革命即將到來，AI對人類生活、政府管理與企業、經濟產業會帶來爆炸性影響，未來就是AI世界，台灣人的智慧與實力，是AI產業最值得投資的地方。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕昨晚在臉書發文，透露自己和很多人一樣，全程收看「AI教父」黃仁勳的演講。她表示自己經歷台灣經濟起飛的時代，當時的政府由技術內閣領軍，引領半導體產業搶佔先機、創造新的商業模式，為台灣打下堅實的經濟基礎，讓台灣逐漸成為亞洲矽谷，人民生活明顯改善，是從政者最有成就感的時刻。
她推崇台灣人的智慧與實力，是AI產業最值得投資的地方，台灣人用最大熱情歡迎黃仁勳返鄉，也迫不及待迎接AI產業的到來。自己利用假日收看演講、關注AI產業的趨勢脈動，從科技視角開拓新的世界觀。產業經濟是她最關注的施政重點，台積電、美光選擇落腳台中，未來台中會致力與中央攜手合作，努力為台灣的新興產業開創新局。
盧秀燕今（3）日上午出席台中市石岡托嬰中心開幕典禮，媒體問及昨晚的發文，她表示黃仁勳的演講讓她對AI的未來發展及應用有完整瞭解。這是新的工業革命，對於人類生活、政府的管理和服務、以及企業、經濟產業將有爆炸性影響，自己收穫良多。
盧秀燕說，她擔任立委時有很長時間在財經委員會，對於之前的電腦革命、相關網路發展都持續追蹤；現在已進入AI時代，未來就是AI世界，AI對於政府的管理、人民的服務、台中的經濟發展幫助很大。