KAT-TUN來台！龜梨和也、上田龍也電翻百人　中丸雄一拿手機紀錄

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其實這不是KAT-TUN第一次來台，團體曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年也來過台北出外景；今天則是四度訪台，上田龍也、中丸雄一依序出來，龜梨和也自提行李默默壓後現身。
上田龍也步入接機大廳時，看到破百名歌迷熱情接機，有禮貌揮手致意，走去保母車的路上，因為前後方太多媒體與粉絲，3位成員數度停下腳步，中丸雄一此時拿出手機紀錄眼前壯觀畫面，不少歌迷也走到龜梨和也的旁邊，開心喊著「KAME」打招呼，龜梨和也聽到後也點頭回應，3人從12點9分現身至12分上車，總計露臉3分鐘離開。他們這次是快閃台灣2天1夜拍節目，明天離台班機不公開。
成員從6人至今「只剩3人」 人氣不減來台錄節目
KAT-TUN於2001年成立，2016年正式出道，出道發行的單曲、専輯與DVD，在上架首週即達成音樂銷量排行榜「Oricon公信榜」3項冠軍，成為日本史上甫出道即達成三冠王的團體。他們出道3個月後，更直接登上能容納5.5萬人的東京巨蛋開唱，是史上首次出道不久就在東京巨蛋舉行演唱會的日本男團。
其實KAT-TUN成員原本有龜梨和也、上田龍也、中丸雄一、赤西仁、田中聖、田口淳之介等6人，在2010年赤西仁因個人理念與公司不同而退團；2013年田中聖因違反事務所合約被退團；田口淳之介則於2016年退團、離開公司；KAT-TUN便在2016年進入「充電期」暫停團體活動，新3人體制直到2018年才正式回歸樂壇。
《作什麼KAT-TUN？》是富士電視台正在播出的節目，主軸為龜梨和也、上田龍也、中丸雄一3人每個月集合一次，並一起做「3人想做的事」的綜藝，自2021年KAT-TUN出道15週年開始播出，節目今年邁入第4年，亦是第一次來台灣取景，3位成員今晚7點半將於台北市某會場進行錄製，確定開放觀眾入場，不過官方此前因為申請入場的粉絲太多，導致伺服器負荷不來，最後決定以抽票的方式抽選觀眾進場，過量的報名人數，驗證KAT-TUN非凡的人氣。