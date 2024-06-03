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KAT-TUN來台！龜梨和也、上田龍也電翻百人　中丸雄一拿手機紀錄

▲日本STARTO星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團KAT-TUN龜梨和也（右）、上田龍也（左圖黑帽）、中丸雄一（左圖1）來台錄節目，百位粉絲熱情迎接，中丸雄一拿出手機紀錄歷史性一刻。（圖／記者吳翊緁、陳明安攝）
▲日本STARTO星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團KAT-TUN龜梨和也（右）、上田龍也（左圖黑帽）、中丸雄一（左圖1）來台錄節目，百位粉絲熱情迎接，中丸雄一拿出手機紀錄歷史性一刻。（圖／記者吳翊緁、陳明安攝）

記者陳雅蘭／台北報導

日本STARTO星達拓娛樂（舊名：傑尼斯事務所）旗下男團KAT-TUN上上週三（5／22）無預警宣布要來台錄節目《作什麼KAT-TUN？ in Taiwan》，成員龜梨和也、上田龍也、中丸雄一今（3）日中午抵台，12點9分現身松山機場，3人未作停留快步離開上車，雖然沒跟粉絲互動，但中丸雄一見到百名粉絲、媒體拍攝，仍忍不住拿出手機錄下眼前「相機海」壯觀畫面，成員最終僅現身3分鐘離開機場。

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▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
▲KAT-TUN相隔6年再次合體訪台，此趟將停留2天1夜。（圖／記者吳翊緁攝）
二度來台取景拍攝　破百名粉絲熱情接機

其實這不是KAT-TUN第一次來台，團體曾於2002年來台出席「瀧與翼」演唱會，2010年8月在小巨蛋開唱，2018年也來過台北出外景；今天則是四度訪台，上田龍也、中丸雄一依序出來，龜梨和也自提行李默默壓後現身。

上田龍也步入接機大廳時，看到破百名歌迷熱情接機，有禮貌揮手致意，走去保母車的路上，因為前後方太多媒體與粉絲，3位成員數度停下腳步，中丸雄一此時拿出手機紀錄眼前壯觀畫面，不少歌迷也走到龜梨和也的旁邊，開心喊著「KAME」打招呼，龜梨和也聽到後也點頭回應，3人從12點9分現身至12分上車，總計露臉3分鐘離開。他們這次是快閃台灣2天1夜拍節目，明天離台班機不公開。

▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
▲龜梨和也（後）、上田龍也（中）、中丸雄一僅現身機場3分鐘離開。（圖／記者吳翊緁攝）
▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
▲破百位歌迷熱情迎接KAT-TUN來台。（圖／記者吳翊緁攝）
成員從6人至今「只剩3人」　人氣不減來台錄節目

KAT-TUN於2001年成立，2016年正式出道，出道發行的單曲、専輯與DVD，在上架首週即達成音樂銷量排行榜「Oricon公信榜」3項冠軍，成為日本史上甫出道即達成三冠王的團體。他們出道3個月後，更直接登上能容納5.5萬人的東京巨蛋開唱，是史上首次出道不久就在東京巨蛋舉行演唱會的日本男團。

其實KAT-TUN成員原本有龜梨和也、上田龍也、中丸雄一、赤西仁、田中聖、田口淳之介等6人，在2010年赤西仁因個人理念與公司不同而退團；2013年田中聖因違反事務所合約被退團；田口淳之介則於2016年退團、離開公司；KAT-TUN便在2016年進入「充電期」暫停團體活動，新3人體制直到2018年才正式回歸樂壇。

《作什麼KAT-TUN？》是富士電視台正在播出的節目，主軸為龜梨和也、上田龍也、中丸雄一3人每個月集合一次，並一起做「3人想做的事」的綜藝，自2021年KAT-TUN出道15週年開始播出，節目今年邁入第4年，亦是第一次來台灣取景，3位成員今晚7點半將於台北市某會場進行錄製，確定開放觀眾入場，不過官方此前因為申請入場的粉絲太多，導致伺服器負荷不來，最後決定以抽票的方式抽選觀眾進場，過量的報名人數，驗證KAT-TUN非凡的人氣。

▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲中丸雄一默默拿出手機拍下眼前的「相機海」畫面。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
▲▼KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一今晚7點半會跟幸運粉絲一起錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
 
▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
 
▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
 
▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
 
▲KAT-TUN龜梨和也、上田龍也、中丸雄一來台錄節目。（圖／記者吳翊緁攝）
 

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