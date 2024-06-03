中職選秀倒數1個月！潛在高中大物一次看　陳睦衡、黃仲翔仍未定

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陳睦衡以二刀流身份受到矚目，在去年的U18世界盃投打表現俱佳，雖然目前以打者為主，守備位置則在二壘，不過近日就曾在玉山盃的比賽中登板投球，並飆出150公里的速球，未來發展也相當值得期待。
談到是否投入選秀，相關報導指出，陳睦衡表示現階段想先把玉山盃打完，再評估之後的事情。若陳睦衡最終沒有旅外，而是投入本屆中職選秀，可能會是旅外球員外最搶手的高中大物。
平鎮高中 許庭綸
許庭綸是平鎮高中隊長，身高182公分，身材條件佳，同樣也是投打兼修，守備位置為外野手。平鎮教練吳柏宏認為，許庭綸有中長打能力，但能明白角色定位，上壘比全壘打重要，打擊穩定、選球好是特色，也常獲得觸身球保送。
先前受訪時，曾透露想參與今年中職選秀，且目前也尚未有旅外的消息傳出，除了打擊外，許庭綸也被認為是攻、守、跑最為全面的球員，有望在選秀前段輪次被選到。
穀保家商 黃仲翔
黃仲翔專職投手，進入穀保家商後，曾因為手肘出現傷勢，所以休養一年，但在高二回歸賽場後，成為球隊主戰投手之一。進入高三後，身體素質持續強化，近日在參加王貞治盃賽事時，現場測速來到155公里，相當驚人，並且在控球、變化球種部分，也都有一定水平。
根據相關報導指出，黃仲翔表示自己現階段還沒有決定，雖然不排斥投入中職，但也想要拚旅外。倘若最終黃仲翔參與選秀，可能會是本屆在旅日回歸的張奕之後，最搶手的投手。
中職選秀時間 各球團順序
最後，不僅是上述3人，包含同樣有二刀流能力的鶯歌工商曾偉喆、曾奪得U18世界盃全壘打、打點雙冠王的平鎮高中張趙紘等人，都會是本次中職選秀會中值得期待的高中生大物。
今年中職新人球員測試會在6月17日舉辦，新人選秀會則是6月28日，選秀會報名期限到6月20日中午12點止，今年新人選秀會順位依序為富邦悍將、台鋼雄鷹、中信兄弟、統一7-ELEVEn獅、樂天桃猿、味全龍。