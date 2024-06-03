寶林4死案！家屬批市府處理拖延、未提假扣押　北市法務局這樣說

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北市法務局表示，2024年4月19日即提供「團訟意願書」予本事件單一服務窗口社會局社工人員，轉請本事件關懷對象及家屬填寫後，回傳法務局統整。法務局並於5月1日函詢消基會協助團訟意願，5月20日經消基會正式函覆同意依消費者保護法就本案事件於受讓20人以上消費者損害賠償請求權後，提起團體訴訟，並由消基會訂6月13日舉行說明會。
法務局指出，因是否參與團訟需給當事人及家屬審慎評估與決定後，提出意願書，市府及消基會並無拖延。被害人選擇個人訴訟或加入團體訴訟，二者是獨立程序，市府尊重每一位受害者的意願，並盡力給予協助，周刊轉述律師評論市府有導致受害者誤認「團結力量大」云云，對承擔團訟工作的消基會不公平。
針對假扣押部分，法務局指出，民事訴訟法第522條，假扣押聲請必須是本案的債權人(即被害人)。寶林事件市府非受害人，與基泰大直事故有別。基泰事故市府本身受有財產損害，可以第一時間以市府名義提出假扣押，倒塌受災戶部分則是提供補助，如其有委任律師提出假扣押，則市府補助費用。但寶林茶室市府非受損害者，家屬部分第一時間市府透過社工提供律師諮詢，如家屬有委任律師提起假扣押需求，則市府將補助律師費用。
法務局提到，寶林案發生時，市府即啟動相關機制，提供受害者及其家屬法律諮詢及假扣押聲請委任律師費用之補助，由家屬及律師評估，截至目前尚無收到家屬個別提起假扣押之意願。法務局先前也與財團法人犯罪被害人保護協會、消基會同步確認，二會目前經評估無提出假扣押之規劃。
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