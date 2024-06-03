拉麵店失火「客人濃煙中繼續吃」！畫面引熱議：日本人拉不下臉逃
日本新宿「二郎系」人氣拉麵店日前發生一起火警意外，「拉麵二郎」28日中午廚房突然起火，當時店內還有超過10名顧客在用餐，沒想到整間店都已經充斥濃煙，卻完全沒有人驚慌逃命，不僅客人神色正常繼續吃拉麵，店家也沒有要緊急疏離的意思，荒謬的現場畫面曝光後，引起大量網友熱議，不少人感嘆這就是日本人的老毛病，因「不想麻煩別人」而拉不下臉逃跑。
記者賴禹妡／綜合報導
位在新宿歌舞伎町的人氣拉麵店「拉麵二郎」28日中午發生火警，當時廚房突然著火，大量濃煙瀰漫店內，日本警視廳初步研判，火災發生原因疑似為油起火導致。沒想到，有人拍下事發當時的畫面，只見火焰都已經要直衝天花板，店內卻沒人驚慌逃命，眾人都冷靜地坐在位置上吃麵。
不只是客人們老神在在，店家起初竟也沒有要疏離現場人員，不動聲色如同還可以繼續營業一般。據現場顧客透露，在濃煙開始竄升時，現場店員並沒有給出任何指示，直到火勢擴大才開始疏散客人，畫面曝光後立即引起大量熱議。
有網友指出，日本人的老毛病就是避免造成不必要的騷動，「不想麻煩別人」更是深深刻在日本人內心的思維。也有人坦言，這屬於災害心理學中的「正常化偏見」，人們仰賴過去的經驗做出判斷，認為即使碰上前所未見的災難，仍傾向相信一切都會沒事，進而拉不下臉逃跑。多數人認為這次事件反映了日本普遍的民俗性，但建議火災發生時還是趕緊尋找適合的逃生路線離開現場。