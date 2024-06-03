黃仁勳演講秀出「AI世界地圖」！觀眾驚見「1細節」：真的辱華了

黃仁勳的「數位孿生地球」有多狂？協力氣象署揭秘：秒答你家天氣

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日在台大體育館演講提及，NVDIA 和中央氣象署合作，期盼透過 AI 能更準確預測地球氣候變化。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）日在台大體育館演講提及，NVDIA 和中央氣象署合作，期盼透過 AI 能更準確預測地球氣候變化。（圖／記者陳明中攝）

記者張志浩／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（2）晚在台大體育館演講，黃仁勳透露NVDIA和中央氣象署合作推出「Earth-2 數位孿生模型」，期盼透過 AI 能更準確預測地球氣候變化。氣象署副署長呂國臣今（3）日接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，「數位孿生模型」在氣象預報上能帶來更細緻的客製化服務，從現在的「城鄉」推進到「村里」，無論是颱風影響的時間、範圍、風力等，甚至可以在日常生活中秒答使用者最迫切的問題，連天氣影響菜價波動都可能做出預測，「AI強大的運算力絕對會改變未來天氣預報的運用層面！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
以民眾相當關心的「颱風」來說，呂國臣提到，颱風期間各地的天氣變化快速，就算是在台灣這座小島，一個中央山脈也能讓東西側的天氣差距極大，而 NVDIA 的「數位孿生模型」，就是期盼能達到更小區域的天氣預測。

有了「數位孿生地球」後，對民眾而言，未來有機會從現在的「鄉鎮預報」進階到「村里預報」，透過 AI 模擬「降雨抵達時間、預估影響時間、風力情況」等，並告訴民眾現在影響的颱風和過去哪顆颱風類似，對可能登陸的颱風地點預估也會更準確。

▲小犬颱風今早出現「二度開眼」的情況，路徑上持續朝台灣東部靠近，今明兩天全台的風雨最為劇烈。（圖／翻攝中央氣象署官網）
▲AI 科技未來有望讓颱風的路徑、登陸、對陸地影響等預測更加準確。（圖／翻攝中央氣象署官網）
除了颱風外，日常生活的天氣資訊也能透過 AI 給予最準確的模擬預測，呂國臣強調，現在的天氣預報包括氣溫、降雨強度、風力等，雖然有明確數值顯示，但每個人的體感都「非常主觀」，因此「數位孿生模型」在未來有機會提供更客製化的天氣服務。讓民眾查看基本氣象資訊外，甚至能和 AI 對話、進行問答。

呂國臣舉例，像是民眾能在對話框中提問：「週末台北內湖會下雨嗎、大概幾點下雨？明天要到中正紀念堂參加活動，天氣如何？」AI 都能即時回答，不只省下民眾尋找資料的時間，還能給予更精密的資訊，甚至向外延伸各種資料，例如颱風導致的災害、菜價波動等，都是未來拓展合作的願景之一。

▲氣象局預報中心主任呂國臣提醒，今年秋季預估有1~2個颱風侵台，民眾仍須留意。（圖／張勵德攝）
▲呂國臣解釋，透過AI的強大算力，配合百年來累積的資料經驗，透過模型實際的模擬，天氣預報的運用會更加多元。（圖／記者張志浩攝）
至於現階段氣象署和 NVDIA 的合作情況，呂國臣指出，AI 系統和模型需要「餵大量的資料」，讓它花時間去學習、理解和推導，氣象署和 NVDIA 簽約後，兩邊都不斷共享資料、建立檔案庫，現階段氣象署持續將1897年就開始觀測的各種台灣氣象資訊餵給 AI ，經過訓練後的 AI 在不久的將來，將替天氣預報帶來極大協助。

呂國臣總結，「氣象就是在預測、模擬未來」，雖然隨著各項科技、技術進步，天氣預報已經成為人類生活常態，但無論透過文字、圖表、衛星雲圖等方法解釋，對現今產業多元的社會難免有些抽象，而 AI 的強大算力，再配合百年來累積的資料經驗，透過模型實際的模擬，天氣預報的運用勢必會更加多元。

黃仁勳演講精華！「7重點」一文看懂：AI防天災、台灣是世界支柱

蘇姿丰、黃仁勳是親戚！曬家族圖「她得叫表舅」　這遠親身分更狂

黃仁勳演講全球都關注！台北101「特別點燈」：AI串聯、共創未來

黃仁勳演講用「台灣地圖」秀出供應鏈！全場急筆記：財富密碼來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代