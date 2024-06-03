黃仁勳的「數位孿生地球」有多狂？協力氣象署揭秘：秒答你家天氣

我是廣告 請繼續往下閱讀
有了「數位孿生地球」後，對民眾而言，未來有機會從現在的「鄉鎮預報」進階到「村里預報」，透過 AI 模擬「降雨抵達時間、預估影響時間、風力情況」等，並告訴民眾現在影響的颱風和過去哪顆颱風類似，對可能登陸的颱風地點預估也會更準確。
除了颱風外，日常生活的天氣資訊也能透過 AI 給予最準確的模擬預測，呂國臣強調，現在的天氣預報包括氣溫、降雨強度、風力等，雖然有明確數值顯示，但每個人的體感都「非常主觀」，因此「數位孿生模型」在未來有機會提供更客製化的天氣服務。讓民眾查看基本氣象資訊外，甚至能和 AI 對話、進行問答。
呂國臣舉例，像是民眾能在對話框中提問：「週末台北內湖會下雨嗎、大概幾點下雨？明天要到中正紀念堂參加活動，天氣如何？」AI 都能即時回答，不只省下民眾尋找資料的時間，還能給予更精密的資訊，甚至向外延伸各種資料，例如颱風導致的災害、菜價波動等，都是未來拓展合作的願景之一。
至於現階段氣象署和 NVDIA 的合作情況，呂國臣指出，AI 系統和模型需要「餵大量的資料」，讓它花時間去學習、理解和推導，氣象署和 NVDIA 簽約後，兩邊都不斷共享資料、建立檔案庫，現階段氣象署持續將1897年就開始觀測的各種台灣氣象資訊餵給 AI ，經過訓練後的 AI 在不久的將來，將替天氣預報帶來極大協助。
呂國臣總結，「氣象就是在預測、模擬未來」，雖然隨著各項科技、技術進步，天氣預報已經成為人類生活常態，但無論透過文字、圖表、衛星雲圖等方法解釋，對現今產業多元的社會難免有些抽象，而 AI 的強大算力，再配合百年來累積的資料經驗，透過模型實際的模擬，天氣預報的運用勢必會更加多元。