誓言「財劃法今年要通過」　許宇甄：別讓縣市首長編預算徹夜難眠

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許宇甄在指出，時任民進黨主席蘇貞昌也說，民進黨主張建立中央與地方財政平等協商機制、擴大財源將餅做大、兼顧城鄉差距與區域發展。他還說縣市首長有一個辛苦是很多人不能瞭解，就是在編預算的時候，那種編不出來的痛苦，「好像媽媽看著孩子嗷嗷待哺，米缸卻是空著的心情」。當年他在編預算的時候常常是徹夜難眠，半夜醒過來是全身冷汗。
許宇甄認為，《財劃法》修法一年拖過一年，拖了25年都未完成，是行政部門怠惰因循，為了讓地方政府有充足財源建設地方，《財劃法》修法今年底前一定要完成三讀。
許宇甄呼籲，請賴清德總統要拿出「非過不可的決心」，《財政收支劃分法》修法今年一定要通過！不要讓縣市首長的米缸繼續空著，也不要讓縣市首長在編預算時徹夜難眠，半夜醒來！
許宇甄強調，這次《財劃法》修法一定要多照顧農業縣，民國104年12月《國土計畫法》立法通過後，為確保國人糧食安全，規劃全國宜維護農地面積須守住81萬公頃，這些土地不僅是生產糧食的基礎，更是維護食物安全的重要保障，未來這些被劃為宜維護農地不能隨意變更使用，但受規範的縣市卻未獲得合理補償，損害農民權益甚鉅，也連帶影響農業縣市的發展，政府應該給予農業縣多一點照顧，達成城鄉均衡目標。