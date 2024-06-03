五月天唱完北京鳥巢卻沒吃烤鴨！阿信挨轟吐心聲：世間沒有後悔藥
天團五月天1日完成了在北京鳥巢連10場的「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，主唱阿信也在昨（2）日晚上透過社群發文，似乎是對於近來的風波有些感悟，他在貼文中坦言「世間有後悔，但沒有後悔藥」，還透露這一趟北京行程，沒有跟團員去吃烤鴨也沒吃到涮羊肉，只有到巷弄裡買了燒餅吃，吸引大批網友關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
五月天阿信先前在演唱會時，因為脫口「我們中國人嘛！來北京一定吃烤鴨的」，引起不少台灣粉絲的不滿，社群上也紛紛被網友留言罵爆。不過，依然有不少粉絲認為他們是被迫表態，才會說出這些話，在網路上心疼喊話：「政治歸政治，音樂歸音樂。」掀起兩派網友爭論。而阿信在結束鳥巢的演出後，也透過社群發文透露，這次到北京沒吃到烤鴨、羊肉、燒烤或麻辣，在台上所說的看似只是「做效果」。
阿信在貼文中也回想在鳥巢開唱的休息日，自己曾穿梭在夕陽餘暉下的胡同，靜靜欣賞充滿著煙火氣的生活，「誰的肩上沒有那麼幾斤幾兩？生活看似從容，但都不容易。」他也透露自己走出迷宮般的胡同後，發現了一間餅店，但老闆對他說「一般我們不賣一個的」，阿信吃了一口之後，瞬間明白老闆的意思，「只買一個吃，就像演唱會只看一次，世間有後悔，但沒有後悔藥。為什麼我沒有聽進老闆的話？」
阿信也從燒餅中獲得不少感悟，他在貼文中寫道：「平凡與不平凡，往往是交織在一起的，這燒餅的每一層，層層疊疊，百轉千迴，欲辯已忘言。吃下的，是那些年在這裡的奮鬥與回憶的滋味。」此外，阿信也曾在舞台上提到，在5525演唱會結束後，五月天也會休息一下並開始製作新專輯，不過目前還得持續準備接下來的演出，讓許多粉絲們都相當期待。