來看老公！黃仁勳演講「妻子Lori」現身支持　燦笑模樣曝

蘇姿丰開講　台塑大家長王文淵率台塑三寶力挺、黃崇仁連兩日現身

▲今（3）日AMD執行長蘇姿丰開講，與會的產業大佬也成為焦點。（圖／NOWnews資料照片）
▲今（3）日AMD執行長蘇姿丰開講，與會的產業大佬也成為焦點。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台北電腦展（COMPUTEX）前重量級大佬接連發表專題演說，今（3）日由AMD執行長蘇姿丰接力登場，與會的產業大佬也成為焦點。而昨（2）日未出席輝達執行長黃仁勳演講的台塑集團大家長總裁王文淵，今日則是率領台塑董事長林健男、台化董事長洪福源及台塑化董事長陳寶郎出席，其中只有林健男是集團中唯一連兩場都參加的人。此外，同樣連兩天出席的還有力積電董事長黃崇仁。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台塑集團大家長王文淵去年聽完黃仁勳的演講後表示，AI目前還在初發展起步當中相當具有潛力，預估未來的發展將會愈來愈快，同時應用場景與層面也會更多元與廣泛。今年他將首場聽講獻給蘇姿丰，同樣也表示很期待AI時代到來。

而身為台塑集團中唯一參加黃仁勳以及蘇姿丰演講的台塑董事長林健男，今日在受訪時表示，台塑積極培養自有AI技術人才，並持續選派經營主管及優秀人才前往台灣人工智慧學校等專業機構受訓。今年還將建置自動機器學習及資料湖（Datalake）平台，利用自動化流程降低AI模型維護困難度，確保所有模型均能穩定運作。

而同樣兩場演講都參加的力積電董事長黃崇仁也指出，台灣擁有完善的AI發展生態，有機會成為AI之島。

超微執行長蘇姿丰表示，過去電腦展都是各家廠商展示最新技術的時候，是科技圈盛事，但今年不太一樣，因為所有主題都圍繞AI，是今年電腦展最大最重要的事情。她在場上秀出超微最新Ryzen 9 9950X桌面版CPU，可用於遊戲個人電腦，預計7月上市。另外，她也亮出Ryzen最新的第三代生成式AI處理器以及第五代EPYC資料處理中心CPU，同時邀請微軟、HP、聯想等合作夥伴上台分享。

此外，蘇姿丰也預計在明（4）日，拜訪代工廠廣達旗下雲達科技攤位，廣達副董事長兼總經理梁次震、雲達科技總經理楊麒令，將親自接待；蘇姿丰在7日則會出席大台南會展中心舉辦的南方半導體論壇，探討人工智慧與半導體生態鏈的新機遇。

更多「COMPUTEX2024」相關新聞。

AMD蘇姿丰COMPUTEX開幕演講　揭露未來產品線、今年推MI 325X晶片

蘇姿丰演講！20親戚北上力挺　蘇爸蘇春槐驕傲：女性領導人很可貴

蘇姿丰同台華碩施崇棠！搭載超微新型處理器的Zenbook將於7月上市

半導體女王蘇姿丰戴招牌大鑽戒登場　秀超微第三代生成式AI處理器

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載