千萬實況主Kai Cenat現身「淡江高中畢典」！全為18歲台灣好兄弟
美國「最大咖實況主」Kai Cenat擁有千萬粉絲追蹤，近日竟突然飛來台灣，並現身私立淡江高中畢業典禮，原來他是要給台灣好兄弟Ray一個驚喜，兩人合體的影片才上傳短短5小時，就突破104萬觀看次數，不少國外網友感動直呼「這段異國兄弟情我希望能一直保持下去。」
記者賴禹妡／綜合報導
淡江高中日前舉辦畢業典禮，Kai Cenat為了給應屆畢業生Ray一個驚喜，特地搭19小時飛機來台參加，還將過程全部錄下。只見Kai Cenat經歷瘋狂轉機、飛機誤點、行李延遲等意外後才終於抵達台灣，卻又要趕著挑選西裝，隔天一早才前往Ray的家中。
Kai出現在淡江高中時，立即引起現場人群騷動，許多高中粉絲搶著與他合照。而Kai在觀禮時，不但面露驕傲地用手機捕捉好兄弟上台畫面，還在席上大聲替Ray歡呼，Kai激動的模樣讓網友不禁笑喊「這是哪裡來的老父親？」
Kai Cenat與Ray神展開跨國友誼
Kai Cenat為美國最火熱的實況主之一，他曾在2023年發文要送出300台PS5，結果直接造成紐約聯合廣場暴動事件，驚動當地政府與警方，足以顯見其人氣以及影響力。Kai Cenat在2023年飛往日本直播觀光時，遇到了來自台灣的粉絲Ray，雙方一拍即合變成超要好的麻吉。
Ray不僅飛往美國在Kai Cenat的直播中多次出現，還參與Kai的微電影演出。Kai Cenat也早已來過台灣與Ray合體，當時兩人在信義區直播吸引超過9萬多人同時在線上觀看，更有大票粉絲送上在地美食與飲料朝聖。