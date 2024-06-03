MLB／洋基王牌要回歸了！Gerrit Cole模擬投球、復出時間點曝光
MLB紐約洋基本季至今已經打出42勝19敗，傲視美國聯盟的戰績，更成為本季美聯首支拿下40勝的球隊，在今（3）日則是傳出好消息，根據洋基隨隊記者Bryan Hoch指出，「主帥Aaron Boone談到王牌Gerrit Cole的最新近況，Gerrit Cole將在台灣時間本週三（5日）展開小聯盟復健賽。」
記者張志宇／綜合報導
本季洋基打出一個十分完美的開季，且是在缺少王牌Gerrit Cole的情況下打出來的，上賽季Gerrit Cole出賽33場，繳出15勝4敗、防禦率2.63、送出222次三振，一舉奪下美聯賽揚獎，相信若是Gerrit Cole順利回歸，勢必對洋基的戰力是一大好消息。
Gerrit Cole已進行3場模擬投球
隨著Gerrit Cole已經進行了3場模擬投球，包括Live BP，如今將開始進行小聯盟復健賽，距離重返洋基先發輪值進入倒數，主帥Aaron Boone則表示，「Gerrit Cole會在小聯盟待多久，將取決於他的近況，我們會觀察他在比賽中的表現，在Gerrit Cole正式回歸大聯盟前，至少會在小聯盟先發個幾場比賽。」
對於Gerrit Cole的將在何時回歸，《CBS Sports》就表示，「若近況不錯預計會在6月中旬歸隊，此外本季繳出好表現的Clarke Schmidt目前也在傷兵名單中，也預計將在6月中至6月底歸隊，屆時洋基將有望一次迎回2位先發投手戰力。」