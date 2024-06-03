漢子、禿子動作頻頻！支持者勸燕子布局黨主席選舉 盧秀燕回應了
新北市長侯友宜近來動作頻頻，罕見發送端午節賀卡、傳簡訊恭賀藍委，立法院長韓國瑜則是出手宴請藍委，都被外界解讀為有意投身明年國民黨主席改選。由於漢子、禿子、燕子皆被視為藍營再戰2028可能人選，傳聞台中市長盧秀燕傾向支持朱立倫連任，亦有人希望她親自出馬拿下主導權。對此，盧秀燕仍以「上班時間不談政治問題」回應。
記者顏幸如／台中報導
距離大選不到半年，下屆由誰代表藍營參選總統的討論熱度仍持續，新北市長侯友宜吞敗後雖回歸市政，但原與黨務保持距離的他，不僅寄端午節賀卡祝賀國民黨代表，還以簡訊問候藍委。上屆總統選舉挑戰者韓國瑜，擔任立法院長後聲量上漲，5月31日中午宴請國民黨立委餐敘，外界密切注意韓是否有意更上層樓、積極為明年黨主席改選布局。
相較侯、韓的動作頻頻，台中市長盧秀燕幾乎是鴨子划水，傳聞她可能與現任黨主席朱立倫合作，先讓朱立倫連任，朱立倫再鋪陳她參選總統，也有支持者認為如此不妥，即便黨主席角色吃力不討好，卻能展現盧秀燕「大任於肩」的能耐、拉高全國能見度，並在市長卸任後維持聲量不墜。
媒體今（3）日詢問，黨內有人希望她參選黨主席的看法，盧秀燕不置可否，一貫的表示「上班時間不會談政治問題，也不會談選務、政黨問題」。